قبل أن تشتري فيتامينات ومعادن الأطفال استشيري طبيبك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 أبريل 2020 04:45 مساءً - هل يحتاج معظم الأطفال للإكثار من تناول الفيتامينات لبناء جسم الطفل؟ سؤال يحير العديد من الأمهات، ويقع البعض في خطأ شراء الفيتامينات للطفل وإعطائها له من غير استشارة الطبيب، لذلك التقت «الخليج 365 نت» باختصاصي الأطفال مختار فتحي ،وأوضح حقيقة إعطاء الطفل الفيتامينات وأهميتها وهل هذا صحيح أم خطأ؟ وهل ينطبق على جميع الأطفال ؟ وقال لا يحتاج معظم الأطفال إلى الفيتامينات أو المعادن التكميلية، وفقاً للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، كما يوفر النظام الغذائي القائم على هرم دليل الغذاء كميات كافية من جميع الفيتامينات التي يحتاجها الطفل، ومع ذلك، هناك حالات تكن فيها فيتامينات الأطفال ضرورية، خاصة إذا كان طفلك من الصعب إرضاؤه أو إذا كان نظامه الغذائي سيئاً، وهذا لا يتضمن الكثير من الأطعمة الغنية بالحديد، قد يحتاج بعض النباتيين أيضاً إلى الفيتامينات لتلبية جميع احتياجاتهم الغذائية، وهنا نلقي نظرة على بعض العناصر الغذائية الفردية.

الحديد

يحتاج الأطفال والمراهقون إلى الحديد المعدني للوقاية من فقر الدم. الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد في مرحلة الطفولة هم الرضع الذين لا يتم إعطاؤهم حديداً إضافياً بعد ستة أشهر من العمر (عادة في شكل حبوب الرضع المدعمة بالحديد)، والأطفال الذين يشربون تركيبة منخفضة الحديد أو حليب البقر أو حليب الماعز.

تشمل مصادر الحديد الجيدة اللحوم والأسماك والبقوليات والأطعمة المدعمة مثل الخبز والحبوب. كما أن الفتيات المراهقات معرضات لخطر الإصابة بفقر الدم بمجرد بدء الدورة الشهرية.

يمكن أن تشمل مصادر الحديد الإضافي

مضغ الفيتامينات للأطفال، (أقراص)، بالإضافة إلى الحديد.

قطرات فيتامين بولي بالحديد.

بوكيمون للأطفال متعدد الفيتامينات بالحديد، أقراص للمضغ.

قطرات مكملات الحديد في فيرول.

أقراص وكبسولات Feosol.

فيتامين (د)



وفقاً لتوصيات الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، يجب أن يتلقى الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية حصرياً أو الأطفال الذين يشربون أقل من لتر واحد من حليب الأطفال 400 وحدة دولية (IU) من فيتامين (د) كل يوم. الأطفال الأكبر سناً الذين لا يشربون ما لا يقل عن 1000 ملليلتر (نحو 32 أوقية) من الحليب المدعم بفيتامين (د) سيحتاجون أيضاً إلى مكملات فيتامين (د)؛ نظراً لأن عدداً كبيراً من الأطفال يعانون من نقص فيتامين (د) في الولايات المتحدة، فمن المهم معرفة المزيد عن متطلبات فيتامين (د) والمصادر الأخرى التي توجد فيها.

هل يجب أن تعطي طفلك مكمل فيتامين (د)؟



الكالسيوم



معدن هام آخر، وهو ضروري لصحة العظام والأسنان. عادة ما يحصل الأطفال الذين يشربون الحليب ويتناولون منتجات الألبان، مثل الزبادي والآيس كريم والجبن، على ما يكفي من الكالسيوم من نظامهم الغذائي.

الأطفال الذين يعانون من حساسية الحليب، أو عدم تحمل اللاكتوز، أو الذين لا يحبون الحليب يمثلون تحدياً أكبر لتلبية هذه المتطلبات، ولكن لا يزال الأمر سهلاً إذا وجدت أطعمة أخرى غنية بالكالسيوم، مثل عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم. بشكل عام، تحتوي الفيتامينات، حتى تلك التي تحتوي على الكالسيوم الإضافي، على نحو 200 ملليغرام (ملغ) أو 20٪ فقط من الاحتياجات اليومية، لذلك عادة ما نحتاج أيضاً إلى تكملة هذه الفيتامينات مع الأطعمة المسماة «عالية في الكالسيوم».

تتضمن بعض مصادر الكالسيوم الإضافية

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علكة الكالسيوم.

أعشاب الكالسيوم للأطفال.

مضغ للفيتامينات القابلة للمضغ للأطفال، (أقراص)، كالسيوم.

سكوبي دو، بالإضافة إلى الكالسيوم، أقراص مضغ.

فلورايد.

يحصل معظم الأطفال على ما يكفي من الفلورايد لبناء أسنان صحية إذا كانوا يشربون المياه المفلورة، إما من مياه الصنبور في مدينة تضيف الفلورايد إلى الماء، أو من المياه المعبأة التي تحتوي أيضاً على الفلورايد، بما أن الإفراط في تناول الفلورايد يمكن أن يسبب تلطيخ أسنان طفلك، فتحدثي مع طبيب الأطفال أو طبيب الأسنان قبل إعطاء طفلك مكملات الفلورايد.

الفيتامينات المتعددة للرضع



تتوفر الفيتامينات المتعددة للرضع على شكل قطرات، وعادة ما تحتوي على فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين د، وقد يكون لديهم أيضاً إضافة الحديد. والفيتامينات والمعادن الأخرى، مثل الثيامين والريبوفلافين والنياسين والبيريدوكسين وفيتامين بـ12 وفيتامين هـ.

الفيتامينات المتعددة للأطفال



عادة ما يتم إعطاء الفيتامينات المتعددة للأطفال الأكبر سناً على شكل قرص قابل للمضغ، قد يجعل العثور على الشخصية المفضلة لطفلك من تناول الفيتامينات أمراً سهلاً وممتعاً، وضعي في اعتبارك أن العديد من «الفيتامينات المتعددة الكاملة» لا تحتوي على جميع الكميات الموصى بها من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها طفلك كل يوم ومعظمها لا يحتوي على ما يكفي من الكالسيوم.

ظروف خاصة للأطفال



تعتمد التوصيات المذكورة أعلاه على الأطفال الأصحاء الذين يتبعون نظاماً غذائياً منتظماً. إذا كنت تستهلكين أنت وعائلتك نظاماً غذائياً نباتياً، فتحدثي إلى طبيب الأطفال أو اختصاصي التغذية، قد يكون من الصعب الحصول على العناصر الغذائية مثل فيتامين بـ12 في هذه الأنظمة الغذائية، وقد يلزم النظر في المكملات الغذائية، قد يحتاج الأطفال الذين يعانون من حالات طبية مثل أمراض الأمعاء الالتهابية وغيرها إلى مكملات غذائية غير ضرورية بدون هذه الحالة.

الجانب المثالي لتناول الفيتامينات للأطفال



يمكن الحصول على معظم العناصر الغذائية من خلال نظام غذائي صحي شامل، بينما يمكننا أن نكمل بعض العناصر الغذائية، إلا أنه قد تكون هناك عناصر غذائية لم نكن على علم بها بعد، أو عناصر غذائية موجودة في الأطعمة التي تعمل معاً من أجل الصحة، من المحتمل أن نتعلم أن عمليات مماثلة تحدث في وجبات الأطفال، وأن هناك مركبات لم يتم تحديدها بعد وهي مهمة للصحة، ولا يمكن العثور عليها إلا في نظام غذائي متنوع يحتوي على مجموعة واسعة من الفواكه والخضراوات.