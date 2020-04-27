انت الان تتابع موضوع معلومات عن فيروس جونين والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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فيروس جونين ” فيروس رملي ” يعتبر أحد الفيروسات من العائلية الخاصة بالفيروسات الرملية ، وهو فيروس مغلف مستدير ، بيضاوي أو متعدد الأشكال ، يبلغ قطره ما يقرب من 110 نانومتر إلى 300 نانومتر (المتوسط 120 نانومتر) ، مع جينوم RNA ثنائي المقطع ، يحتوي الفيروس من الداخل على حبيبات تشبه حبيبات الرمل ، وهي سمة مميزة للعائلة يوجد 8 أنواع على الأقل من هذه الفيروسات الرملية تكون معروفة بأنها تسبب أمراض للإنسان ، وتتنوع هذه الأمراض في الشدة ، وفي الغالب يقوم هذا الفيروس بإصابة الثعابين والقوارض وفي بعض الأحيان يصيب البشر .

خطر الإصابة بفيروس جونين

جزء من الفيروسات الرملية تعتبر ممرضات حيوانية في الأساس ، وتنتقل العدوى في الغالب من القوارض للبشر ، ويرتبط عادة كل فيروس بنوع يكون معين من الأنواع الخاصة بمضيفات الخاصة بالقوارض ، ويتم استمرار هذه الفيروسات الرملية داخل الطبيعة من خلال الإصابة الخاصة بالقوارض أولا ومن ثم يتم الانتقال إلى البشر ، وتستطيع أن يتم إصابة البشر عن طريق تعرضه إلى مخاط للرذاذ أو من خلال عملية الاتصال المباشر على الجلد المجروح مع وجود المواد المعدية التي تكون مشتقة من القوارض التي تم إصابتها .

وأغلب هذه الفيروسات التي تقوم بإصابة الإنسان يكون المصدر الخاص بها هذه القوارض التي تكون مأخوذة من البيوت كمأوى لهم ، ويستطيع أن يتواجد هذا الفيروس داخل المصانع ، أو عن طريق الأغذية الملوثة ، أو داخل المناطق الخاصة بالعمل الزراعي ، ويرتبط هذا الخطر الخاص بإصابة الإنسان بفيروس رملي في العرق أو العمر أو الجنس عن طريق درجة التلامس مع الإفرازات الخاصة بالقوارض التي تكون جافة

هو واحد من 5 فيروسات سرطانية تسبب الحمى النزفية البشرية ، ينتقل الفيروس إلى البشر عن طريق الرذاذ ومعظم الإصابات بالفيروس تؤدي إلى مرض سريري ، ويتم التعرف على ثلاث مراحل في حمى الأرجنتين النزفية (AHF) الناجمة عن فيروس جونين :

المرحلة البدائية

تستمر عادة لمدة أسبوع واحد من بداية الأعراض ، مع أعراض مثل قشعريرة وتوعك وفقدان الشهية مع صداع وألم عضلي يتركز بشكل خاص على أسفل الظهر ، وفرط حرارة معتدل (38 إلى 39 درجة مئوية) ، تشمل الأعراض الشائعة الأخرى دوخة أو إمساك أو إسهال خفيف ، غالبًا ما يكشف الفحص البدني عن احمرار الوجه والعنق وأعلى الصدر واحتقان الملتحمة ووذمة حول الحجاج ، قد تبدو اللثة مزدحمة وقد تنزف تلقائيًا أو تحت ضغط طفيف ، في نهاية هذه المرحلة ، قد يكون المريض سريع الانفعال وخمولًا ويظهر برعشة في اليد واللسان وفي الإناث يسبب نزيف الرحم .

المرحلة العصبية-النزفية

حوالي 20 إلى 30٪ من حالات التهاب الفيروسي تظهر عليهم أعراض عصبية و / أو نزفية ، عادةً ما بين 8 و 12 يومًا بعد ظهور الأعراض سيعرض المرضى مظاهر نزفية أو عصبية شديدة وصدمة وعدوى بكتيرية متراكبة تشمل العلامات النزفية تقيؤ الدم ، والبراز الأحمر والدم في الرئتين ونزيف الأنف والأورام الدموية ونزيف الرحم غير الحيض والبول الدموي ، تبدأ المظاهر العصبية بالارتباك العقلي وترنح ملحوظ وزيادة التهيج والهزات التي يتبعها الهذيان ، والتشنجات والغيبوبة قد تؤدي العدوى البكتيرية المتراكبة التي تظهر على أنها التهاب رئوي وتسمم الدم إلى تعقيد المرض في هذه الفترة .

مرحلة النقاهة

بعد القضاء على الفيروس يدخل المريض مرحلة النقاهة وهي فترة طويلة وممتدة تستمر من شهر إلى 3 أشهر ، يعاني المرضى من الضعف والتهيج وفقدان الذاكرة وفقدان الشعر .

نظرًا لأن فيروس جونيين مميت للغاية لدى البشر ، فإن استخدام نظام نموذج قابل للتجربة مثل الماوس يمكن أن يوفر فهمًا أفضل للاستجابات الخلوية الفطرية المضادة لفيروس جونين ودور هذه الاستجابات في الأمراض .

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وصف فيروس جونين

يمتلك الفيروس على قشرة تكون محببة بروتينية تكون متواجدة مع قطعتين من الحمض النووي الريبوزي يكون عبارة عن شريط واحد ، وتكون هذه القشرة مكونة من نواة الحمض النووي الذي يكون مغلق داخل الطبقة البروتينية ، وبالرغم من أنها في المعظم يتم تصنيفها بأنها فيروسات تكون بإتجاه سالب فقط ، إلا أنه تكون في هذه الفيروسات الرملية يكون لها اتجاه موجب وسالب أيضا .

ويخرج هذا الخلط عن طريق حقيقة أنه في حالة أن الأجزاء التي تكون من الجينوم تعد ذات إتجاه سالب فقط ، ويتم تشفير الجينات داخل الاتجاه يكون معاكس ” اتجاه موجب – واتجاهه إلى الأمام ” وبالنظر إلى ذلك الهيكل يكون معقد للتعبير الجيني يكون على أن هذا النظام يكون تنظيم بدائي ، مما يقوم بالسماح الي الفيروس عن طريق التحكم في كل ما يتم توليفه من أهم البروتينات داخل أي نقطة من الحياة ، وتم اقتصار دورة الحياة على هذا الفيروس في السيتوبلازم الخلوي . [1]

مضيف فيروس جونين

القوارض هي مضيفات طبيعية

ولكن تم العثور على مستضدات فيروس Junin أيضًا في ( فأر العشب ) (الفأر المنزلي) (فأر الأرز الأصفر)

) (الفأر المنزلي) (فأر الأرز الأصفر) البشر هم مضيفين عرضيين وخنازير غينيا

والرئيسات غير البشرية هي مضيفات تجريبية

التشخيص المختبري للإصابة بفيروس جونين

يعتمد تشخيص عدوى فيروس جونين الآن على عرض الأجسام المضادة لـ IgM باستخدام المقايسة المناعية للإنزيم IgM ، وقد ثبت أيضًا أن اختبار RT-PCR لعينات الدم مفيد وعملي في المختبرات المحلية في منطقة فيروس جونين الموبوءة في الأرجنتين .

يمكن أيضًا الكشف عن مستضد الفيروسات في أنسجة الكبد في الحالات البشرية المميتة ويمكن إجراء عزل الفيروس باستخدام خلايا Vero E6 والكشف المناعي للنمو الفيروسي .

طرق تشخيص عدوى فيروس غواناريتو أو سابيا هي نفسها ، على الرغم من أن الكواشف المحددة ليست متاحة على نطاق واسع .

طريقة العلاج من فيروس جونين

يعد ضخ البلازما عالية النقاهة مفيدًا خاصة إذا تم إعطاؤها خلال الأسبوع الأول من المرض ويمكن أن تخفض معدلات الوفيات إلى 1٪. ومع ذلك ، فإن ما يقرب من 10 ٪ من أولئك الذين يتلقون العلاج المناعي يصابون بمتلازمة عصبية بعد 4-6 أسابيع ، والتي يمكن عكسها بشكل عام .

إن الريبافيرين الوريدي وهو مضاد للفيروسات التماثلية واسع النطاق من النيوكليوتيد ، فعال ضد عدوى فيروس لاسا وقد ثبت أنه يقلل معدلات الوفيات في حالات الأمراض الشديدة من 55 ٪ إلى 5 ٪ إذا تم إعطاؤه مبكرًا في العدوى (في غضون 6 أيام) .

هناك أيضًا أدلة قصصية تفيد أن الريبافيرين مفيد في علاج عدوى فيروس جونين ، لذلك يجب النظر في علاج الريبافيرين في وقت مبكر بعد ظهور أعراض أي عدوى فيروس أرينا المشتبه بها ، والعمل على الحفاظ على توازن السوائل والكهارل والتناضح أمر مهم لزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة . [2]

البيولوجيا الجزئية لفيروس جونين

Junin هو فيروس مغلف يحتوي على جزيئين من RNA مفردة السلاسل متعددة الأشكال .

يحتوي على جسيمات متفاوتة في القطر من حوالي 40 إلى 200 نانومتر ، مع طفرات بروتين سكري متساوية التباعد تبرز 7-10 نانومتر من السطح (Buchmeier et al. ، 2006) .

غالبًا ما تُرى الهياكل الكثيفة التي تمثل الريبوسومات في الخلية المضيفة داخل الغلاف الفيروسي .

يتكون الجينوم من جزأين من الحمض النووي ، يعملان كقوالب طارئة .

يشفر المقطع L RNA بوليميراز RNA المعتمد على RNA الفيروسي (البروتين L) ، وبروتينات مصفوفة صغيرة مرتبطة ب الزنك (Z) ويلعب دورًا تنظيميًا في تكرار الفيروس .

(Z) ويلعب دورًا تنظيميًا في تكرار الفيروس . يحتوي الجزء S RNA على جينات للبروتينات النوكليوكابسيد (NP) .

والبروتينات السكرية الفيروسية هو البروتين الهيكلي الرئيسي للنواة الفيروسية ، والمجمعات مع الحمض النووي الريبي الجينومي .