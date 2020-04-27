زيت القرنفل لتخفيف ألم نزع الشعر

القرنفل هو عبارة عن شجرة دائمة الخضرة ذات خصائص طبية، يعود أصله إلى الحضارات الهندية والصينية القديمة. إنّ وضع كمية صغيرة من زيت القرنفل على المكان المخصص لنزع الشعر يؤدي إلى تقليل الألم. من ناحية أخرى، الفرنفل المطحون يخفّف من تساقط شعر الرأس ويعزّز نموه. يساعد القرنفل أيضًا على تغطية البقع الصلعاء ويجعل شعرك طويلًا ولامعًا. كما يعزّز القرنفل المطحون الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي يوقف تساقط الشعر.

فوائد زيت القرنفل عند إزالة الشعر

عند إزالة الشعر قد نلاحظ بقعاً على الجلد، وهنا دور زيت القرنفل في إزالة العلامات والثآليل: يمكن أن يساعد زيت القرنفل على التخلّص من علامات الجلد والثآليل ونمو الجلد غير الطبيعي. له خصائص مطهرة قوية، مضادة للميكروبات، مضادة للفطريات، مضادة للبكتيريا بالإضافة إلى أنّه زيت "ساخن" يتيح نمو الجلد ليجف ويتقلص بسرعة فائقة. لاستخدام زيت القرنفل لعلامات الجلد والثآليل، ما عليك سوى تقطير زيت القرنفل. استمري في تطبيقه على مدار اليوم حتى تخف البقع. تذكري أن تحمي الجلد الصحي من الثؤلول مع زيت القرنفل عن طريق تطبيق الفازلين أو المستحضر.إشارة إلى أنّ زيت القرنفل يخّفف الألم عند نزع الشعر.





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فوائد أخرى لزيت القرنفل

فوائد القرنفل للشعر عديدة، خاصة لناحية ترقق الشعر_أحد الآثار الشائعة للشيخوخة. خبراء الشعر يعتقدون أنّ زيت الزيتون والقرنفل يمكن أن يساعدا على نمو شعر أكثر كثافة. لا إثبات علمي على ذلك، لذا يفضل استشارة طبيب أمراض جلدية قبل استخدامه كعلاج للشعر. من ناحية أخرى، يتّم اعتماد القرنفل بشكل أكثر شيوعًا على اللثة لعلاج ألم الأسنان، والتحكم في ألم الأسنان، وغيرها من المشاكل المتعلقة بالأسنان، ولكنْ هناك أبحاث علمية محدودة لدعم هذه الاستخدامات وغيرها. واحدة من العديد من استخدامات زيت القرنفل تشمل قدرته على التخلص من القشرة، وتهدئة فروة الرأس الجافة والمتهيجة. لعلاج القشرة، يمكنكِ إضافة حوالي 10 إلى 12 من قطرات زيت القرنفل إلى الشامبو العادي وغسل شعرك به. إذا كنتِ تعانين من القشرة في شعرك، يمكنكِ إضافة حوالي 10 إلى 12 نقطة من زيت القرنفل إلى الشامبو العادي وتطبيقه على شعرك عند الاستحمام. اغسلي شعركِ كالمعتاد بخلط زيت القرنفل في الشامبو. هذه أيضًا إحدى فوائد الجمال لزيت القرنفل. يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت الزعتر إليه للحصول على نتائج أفضل. من ناحية أخرى، يمكنكِ تحفيز بصيلات الشعر باستخدام زيت القرنفل. فقط امزجي حوالي 3 إلى 5 قطرات من زيت القرنفل في ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند. ضعيها على فروة الرأس. دلكي فروة رأسك برفق لمدة 5 دقائق. اغسلي شعرك بعد نصف ساعة باستخدام الشامبو العادي.

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