صحة ورشاقة

عالم فيروسات ألماني يكشف مناعة فريدة لمقاومة فيروس كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 أبريل 2020 02:37 مساءً - مشاركة

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ويشير العالم، إلى أن الدراسات أظهرت أن 34% من المرضى لم يصابوا بفيروس SARS-CoV-2 ، ولكن خلايا Т (الخلايا القاتلة) عندهم استجابت بشكل غير متوقع لفيروس COVID-19.

ويذكر أن دراسات مستشفى Charite كشفت أن لعدد من فيروسات المسببة لأمراض البرد، أقسام في الحمض النووي الريبوزي مشابهة للحمض النووي الريبوزي لفيروس COVID-19 وهذا بالذات يحفز استجابة الخلايا التائية لمكافحة SARS-CoV-2.

ويضيف العالم مؤكدا، لا تسمح نتائج الدراسات بالخروج بإستنتاجات شاملة، تفيد بأن 34% من السكان لديهم مناعة ضد . ولكنه في نفس الوقت أكد على أن هذه الدراسة يمكن أن تفسر أسباب الإصابة الخفيفة أو عدم ظهور أعراض. وهذا يعني ان قسما من السكان قد أصيبوا بأنواع أخرى من فيروس كورونا، التي اكتشفت لأول مرة عام 1965، مع أن هذا لا يضمن أبدا انتهاء الوباء سريعا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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