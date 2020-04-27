خبراء يكشفون الفوائد الغذائية للمشروبات الرمضانية وينصحون بتناولها

مع الظروف غير العادية التي نمر بها بسبب جائحة كورونا، يهتم الكثيرين بمعرفة أفضل المشروبات التي ممكن أن نقدمها في شهر رمضان، بحيث تساعدك على تقوية جهاز المناعة ضد فيروس كورونا. ويرتبط شهر رمضان بمجموعة من المشروبات التي تميز هذا الشهر، والتي يتعلق البعض منها بالعادات والتقاليد في كل بلد، ومن أشهر هذه المشروبات المميزة هي التمر هندي، قمر الدين، والخروب، ولكن هل يمكن أن يكون لهذه المشروبات دور في تدعيم وتقوية جهاز المناعة خاصة ضد فيروس كورونا الحالي الذي نعاني منه؟.

وبحسب موقع "هيلث لاين" الطبي، لا يوجد دليل على أن المشروبات الرمضانية المذكورة تحديدا يمكن أن تساعد على تقوية جهاز المناعة ضد فيروس كورونا، لكن ذلك لا يمنع أن الخبراء ينصحون بالتغذية جيدا والحصول على العناصر الغذاية المهمة للجسم، وأهمها مضادات الأكسدة والفيتامينات، وهذه العصائر تساعد على مد الجسم بهذه العناصر.

فوائد التمر هندي

يستخدم للعديد الأغراض سواء كعصير أو للطبخ أو حتى أغراض طبية، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية وأهمها، المغنسيوم، البوتاسيوم، والحديد.

ويحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تعزز صحة القلب، حسب بعض الدراسات قد يكون له تأثير مضاد للفطريات ومضاد للفيروسات والبكتيريا، ويُذكر أن كوب واحد من التمر هندي الخام يحتوي على كربوهيدرات على شكل سكر تعادل (5.17 ملعقة صغيرة من السكر)، وبالرغم من أنها لا تصنف كالسكريات المضرة لعملية التمثيل الغذائي ومسببة لمرض السكري، ولكن انتبه إلى مقدار السكر الذي تضيفه.

فوائد الخروب

الخروب يعتبر بديل للشوكولاتة، مع الكثير من الفوائد للجسم، فهو يحتوي على، الألياف، مضادات الأكسدة، مقدار قليل من الدهون والسكر، خالي من الكافيين، وخالي من الجلوتين، كما يحتوي على يحتوي على النحاس، والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم والسيلينوم.

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عصير قمر الدين

قمر الدين يعتمد تصنيعه على المشمش، من خلال المشمش المجفف، كما يمكن تحضير لفائف قمر الدين في المنزل بطريقة صحية أكثر بدون المزيد من السكريات، ومن فوائد المشمش للجسم بشكل عام، فهو يحتوي على المغذيات والمعادن والفيتامينات المفيدة للجسم، مثل البوتاسيوم، البروتين، الكالسيوم، وفيتامين د، كما أن المشمش غني بمضادات الأكسدة، وفيتامين أ وفيتامين سي، وبالألياف التي تحافظ على صحة الأمعاء.

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