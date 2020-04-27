حصيلة محزنة في معركة البشرية ووباء "كورونا" و"عداد الوفيات" في أميركا لا يتوقف

شهد العالم ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 200 ألف، وهي حصيلة محزنة في خضم معركة بين البشرية والوباء الذي أصاب 3 ملايين شخص، وتعد الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد أوائل فبراير، الدولة الأكثر تضررا مع 54841 وفاة من بين 964937 إصابة، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وفيما يلي آخر المستجدات للفيروس القاتل حول العالم:

- ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 23521 والإصابات إلى 209 ألفا و465 إصابة.

- إندونيسيا تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

- وزير الصحة الكويتي: تعافي 206 من المصابين بفيروس كورونا لترتفع حالات الشفاء إلى 1012.

- روسيا تسجل 6198 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة في سلطنة عّمان تعلن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- مراسلنا: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تونس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 949.

- مراسلنا: الهند تسجل 1396 إصابة و48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

- ارتفاع الوفيات في إسرائيل بسبب فيروس كورونا إلى 202 والإصابات إلى 15466.

- ألمانيا تسجل 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 110 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

- وزارة الصحة السودانية: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 237 إصابة.

- وزارة الصحة السعودية: 142 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا ليصل مجموع حالات الشفاء 2357 حالة، وتسجيل 1223 إصابة جديدة بالوباء.

- وزارة الصحة العراقية: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يبلغ 1820 إصابة.

- فرنسا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 22856 وفاة

- تركيا تعلن تسجيل 99 وفاة جديدة بكورونا ومجموع الوفيات يبلغ 2805 وفيات.

- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4065.

- تسجيل 336 وفاة جديدة بفيروس كورونا بمستشفيات إنجلترا ليرتفع الإجمالي إلى 18420.

- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة و91 حالة شفاء.

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- الصين تعلن 11 حالة إصابة جديدة بكورونا دون تسجيل حالات وفاة.

- المكسيك: إجمالي مصابي كورونا 13842 إصابة و 1305 وفيات.

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- سجّلت الولايات المتحدة 2494 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

- سجلت مصر 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة، و39 حالة شفاء، في حصيلة جديدة.

"عداد الوفيات" في أميركا لا يتوقف

سجّلت الولايات المتحدة 1330 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق أرقام نشرتها مساء الأحد جامعة جونز هوبكنز، ويبلغ عدد الوفيّات في الولايات المتحدة 54841، فضلا عن وجود 964937 إصابة مؤكّدة بالفيروس، حسب إحصاءات الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرا، وكان عدد الوفيّات الذي سُجّل في البلاد يوم الجمعة (1258) الأدنى منذ نحو 3 أسابيع.

ووقّع الرئيس دونالد ترامب خطة مساعدة جديدة تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار للتخفيف من أعباء الشركات والمستشفيات، وقال مستشار اقتصادي للبيت الأبيض إن إغلاق الاقتصاد الأميركي بسبب جائحة فيروس كورونا يمثل صدمة ذات أبعاد تاريخية يرجح أن تدفع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 16 بالمئة أو أكثر هذا الشهر وتتطلب المزيد من المحفزات لضمان انتعاش قوي.

وذكر كيفن هاسيت مستشار الرئيس دونالد ترامب في تصريحات لقناة "أيه.بي.سي" التلفزيونية أن "الوضع خطير في حقيقة الأمر"، وأضاف "أعتقد أن هذه أكبر صدمة سلبية شهدها اقتصادنا إلى الآن. سوف نشهد معدل بطالة يقترب من المعدلات التي شهدناها خلال الكساد الكبير في الثلاثينات"، وأضرت إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالاقتصاد الأميركي إذ أغلقت شركات وتسببت في ارتفاع معدل البطالة.

الصين تتقدم بـ"خطوات ثابتة"

وأفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الاثنين، بأن الصين سجلت 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 26 أبريل مقابل 11 حالة في اليوم السابق دون تسجيل حالات وفاة جديدة، وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية أن من بين هذه الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج بتراجع عن 5 حالات واردة من الخارج في اليوم السابق، وكانت هناك حالة واحدة منقولة محليا في إقليم هيلونغ جيانغ الحدودي الشمالي الشرقي.وأعلنت اللجنة أيضا 25 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أي أعراض في بر الصين الرئيسي في 26 أبريل مقارنة بـ30 حالة قبل يوم، ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82830 حالة، وسجلت الصين أيضا 4633 حالة وفاة بنهاية 26 أبريل من بينها حالة وفاة أخرى في بكين لم يتم حسابها من قبل.

مصر تقبل تحدي "الصحة العالمية"

أكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، مساء الأحد، أنها قبلت التحدي الذي دعا إليها مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بغسيل الأيدي، ونشرت وزيرة الصحة المصرية على حسابها في تويتر فيديو يضم شرحًا تفصيليا لكيفية غسيل الأيدي بطريقة صحيحة، ودعت الشعب المصري بأن يقبل التحدي ويتعلم غسيل الأيدي ويداوم عليه لـ"حماية أنفسنا وحماية بلدنا".وكانت وزيرة الصحة المصرية، قد أعلنت، يوم 7 أبريل الجاري، عن استراتيجية تتضمن نقل الحالات التي تحسنت حالتها الصحية وفق معايير إكلينيكية محددة إلى مجموعة من الفنادق ونزل الشباب والمدن الجامعية، وذلك تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة.

كما وأشارت الوزيرة في بيان لها إلى خروج 506 حالات من الفنادق ونزل الشباب والمدن الجامعية ضمن حالات الشفاء المعلن عنها، وهم من أصل 1237 حالة تم نقلهم إلى تلك الأماكن منذ بداية تطبيق تلك الاستراتيجية، وذلك بنسبة تعاف تجاوزت 40 بالمئة.وأكدت أن ذلك يعد مؤشرًا إيجابيا لنجاح تلك الاستراتيجية، وذلك بتكاتف كل مؤسسات الدولة وخاصة وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي وكذلك رجال الأعمال الوطنيون، لما قدموه من تعاون مع وزارة الصحة والسكان لتحقيق الأهداف المرجوة

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