تعلَّمي تحضير المهلبية بطعم الفراولة على طريقة الشيف إبراهيم

القاهرة – لايف ستايل
تحتاج عائلتك إلى طبق من التحلية الخفيفة والسريعة والمفيدة أيضًا، فقدمي لهم المهلبية الباردة بطعم الفراولة الرائع والمميز على طريقة الشيف إبراهيم.
المقادير
- مقادير طبقة الفراولة:
الفراولة: 500 غرامًا (طازجة ومغسولة)
عصير الليمون: نصف حبة
النشاء: 2 ملعقة كبيرة
الماء: 2 ملعقة كبيرة
سكر: 3 ملاعق كبيرة
حليب: 750 ملليلتر (سائل)
النشاء: 3 ونصف ملعقة كبيرة
سكر: ربع كوب
كريمة
طريقة التحضير
- ذوبي النشا في الحليب البارد جيدًا في قدر ثم أضيفي السكر وضعي القدر على نار منخفضة مع التحريك حتى يبدأ المزيج بالغليان وتتكاثف المهلبية.
- أضيفي الكريمة واستمري في التحريك حتى يصبح المزيج كريمي كثيف القوام.
- صبي المزيج في أكواب لحوالي الثلثين واتركيه حتى تحضري طبقة الفراولة.
- اهرسي الفراولة مع عصير الليمون والماء والسكر في محضرة الطعام ثم انقليه إلى قدر وأضيفي النشا وحركي جيدًا.
- ضعي القدر على نار متوسطة إلى منخفضة واستمري في التحريك حتى يتكاثف المزيج.
- صبي كمية من مزيج الفراولة فوق المهلبية وأدخلي الأكواب للثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم وقدميها باردة.
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