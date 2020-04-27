تعلَّمي تحضير المهلبية بطعم الفراولة على طريقة الشيف إبراهيم

تحتاج عائلتك إلى طبق من التحلية الخفيفة والسريعة والمفيدة أيضًا، فقدمي لهم المهلبية الباردة بطعم الفراولة الرائع والمميز على طريقة الشيف إبراهيم.

المقادير

- مقادير طبقة الفراولة:

الفراولة: 500 غرامًا (طازجة ومغسولة)

عصير الليمون: نصف حبة

النشاء: 2 ملعقة كبيرة

الماء: 2 ملعقة كبيرة

سكر: 3 ملاعق كبيرة

حليب: 750 ملليلتر (سائل)

النشاء: 3 ونصف ملعقة كبيرة

سكر: ربع كوب

كريمة

طريقة التحضير

- ذوبي النشا في الحليب البارد جيدًا في قدر ثم أضيفي السكر وضعي القدر على نار منخفضة مع التحريك حتى يبدأ المزيج بالغليان وتتكاثف المهلبية.

- أضيفي الكريمة واستمري في التحريك حتى يصبح المزيج كريمي كثيف القوام.

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- صبي المزيج في أكواب لحوالي الثلثين واتركيه حتى تحضري طبقة الفراولة.

- اهرسي الفراولة مع عصير الليمون والماء والسكر في محضرة الطعام ثم انقليه إلى قدر وأضيفي النشا وحركي جيدًا.

- ضعي القدر على نار متوسطة إلى منخفضة واستمري في التحريك حتى يتكاثف المزيج.

- صبي كمية من مزيج الفراولة فوق المهلبية وأدخلي الأكواب للثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم وقدميها باردة.

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