تعرف على أبرز العلاجات الطبيعية للتخلص من هشاشة العظام

غالبًا ما يطلق على هشاشة العظام أنه مرض صامت لأنه يتطور ببطء على مر السنين وغالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد، لا توجد أعراض واضحة لهشاشة العظام حتى يسقط الشخص ويكسر العظم، وعادة ما يصيب كبار السن، وطبقًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم أبرز الطرق العلاجية المنزلية التى تساعد فى التخلص من آلام هشاشة العظام.

- الزيوت العطرية

وضع الزيوت العطرية على المنطقة المصابة تؤدي إلى تحسين كثافة العظام والمساعدة في إصلاح العظام ، وبالتالي تقليل الألم المرتبط بهشاشة العظام. وجدت دراسة أن زيت إكليل الجبل والزعتر العطري يمكن أن يساعد في الوقاية من هشاشة العظام .

- التمارين

يمكن أن يساعد التمرين اليومي في علاج هشاشة العظام، قم بتمارين تقوية العضلات مثل المشي والركض وتسلق السلالم والسباحة واليوجا وحبل القفز لأن هذه التمارين ستساعد على تحفيز تكوين العظام وتحسين التوازن والمرونة وانخفاض الالتهاب وفقدان العظام المرتبط بالعمر .

- النوم

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النوم الجيد أمر ضروري في إدارة هشاشة العظام، أظهرت الدراسات أن قلة النوم يمكن أن تقطع عملية ترميم العظام وقوة عظامها ومرونتها وكثافتها ، وهذا يمكن أن يزيد من خطر كسر العظام .

- الفواكه والخضروات

يمكن أن يساعد تضمين الفواكه والخضروات الغنية بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج وفيتامين ك والبروتين في منع هشاشة العظام. وقد أظهرت الدراسات البحثية أن تناول كميات أكبر من الفاكهة والخضروات قد ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام.

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