أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 928,610 إصابات حتى الآن. وبلغ عدد الوفيات - حسب الإحصائيات - نتيجة الفيروس 52,459 حالة وفاة. قد يهمك ايضا: ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين ولا وفيات تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

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كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا إلى 928,610 إصابات والوفيات إلى 52,459 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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