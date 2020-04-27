صحة ورشاقة

تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

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 أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 51 إصابة جديدة بمرض فيروس (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 2049 حالة وعدد الوفيات 10 .

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن 364 حالة قد تماثلت للشفاء.

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