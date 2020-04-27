تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 51 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 2049 حالة وعدد الوفيات 10 .

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن 364 حالة قد تماثلت للشفاء.

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