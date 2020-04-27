عجوز يبكى بعد منحه وسادة مطبوع عليها صورة زوجته المتوفاة

انخرط عجوز بريطاني في البكاء عقب منحه وسادة مطبوع عليها صورة زوجته المتوفاة، بعدما لاحظ موظفو دار الرعاية التي يقطن بها اصطحابه صورتها بجانبه كل ليلة منذ وفاتها من 9 شهور، بعد زواج دام 71 عاماً.

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن كين بينبو الذى يبلغ 94 عامًا ، تأثر بعد منحه موظفة الرعاية "كيا توبين "وسادة مطبوع عليها صورة زوجته، بينما تداولت تلك اللحظات المؤثرة رواد موقع تويتر حيث بكى عندما حصل على الوسادة.

وأوضح التقرير، أن جندي البحرية الملكية السابق، الذي يعيش في دار رعاية ثيسلتون لودج في بريستون احتفظ بصورتها معه منذ وفاتها قبل تسعة أشهر.

شاركت دار الرعاية ثيستلتون لودج "فيديو" يوم السبت الماضى، عبر حسابها بموقع فيس بوك وعلقت: "نعلم أن سكاننا يفتقدون أحبائهم في الوقت الحالي، ولكن دعونا لا ننسى أولئك الذين لم يعد معنا هنا للأسف".

Advertisements

قد يهمك ايضا:

عجوز تركية تنتصر على وباء "كورونا" بفضل قوة جهازها المناعي

مسنة أميركية تستغيث لانتهاء مخزون البيرة فى العزل واستجابة غير متوقعة