سنغافورة تسجل 799 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم تسجيل 799 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 14423.

وسُجلت معظم الحالات الجديدة بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية في سنغافورة.

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