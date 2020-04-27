أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم تسجيل 799 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 14423.
وسُجلت معظم الحالات الجديدة بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية في سنغافورة.
قد يهمك أيضا:
دراسة تكشف مخاطر "المبالغة" في استخدام معقمات الأيدي لمنع تفشي "كورونا"
تعرَّف على مراحل صناعة اللقاحات والمدة المتوقعة للوصول للقاح ضد "كورنا"
كانت هذه تفاصيل خبر سنغافورة تسجل 799 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.