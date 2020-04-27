شكرا لقرائتكم خبر عن فى زمن الكورونا والعزل المنزلى.. نصائح للحفاظ على صحة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح التقرير المنشور عبر موقع جريدة "mirror"، أن ممارسة التمارين الرياضية والاهتمام بتناول نظام غذائي صحي لهم دور كبير في الحفاظ علي صحة العظام، وتقليل فرص تعرضها لأي مضاعفات.

ويقول أخصائي تقويم العظام جيس روبرتس، إن الحفاظ على النشاط اليومي والحركة تساعد في الحفاظ على قوة العظام وصحتها، حيث تشير الأبحاث إلى أن المشي 10000 خطوة في اليوم يمكن يقلل فرص الإصابة بهشاشة العظام ويحافظ علي صحتها وتقويتها.

وقدم جيس العديد من النصائح للحفاظ علي صحة العظام خلال العزل المنزلي، بسبب فيروس كورونا التاجي، ومنها:

-عليك الاستفادة من وقتك خارج المنزل عن طريق المشي السريع لمدة 30 دقيقة، أي 4000 خطوة، وإذا استطعت المشي لمدة 60 دقيقة فيكون هذا أفضل، وأيضا المشي في الشمس يعد من النصائح الجيدة لوصول فيتامين د لجسمك، فهذا الفيتامين هام للجسم ولصحة العظام، ولكن بشرط البعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة.

-استخدم الدرج أي السلم بدلا من المصاعد، فهذه الطريقة تقوي العظام، وتقلل فرص الإصابة بهشاشة العظام، ولذا يمكنك القيام باستخدامه يوميا.

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- قف علي ساق واحد أثناء تنظيف أسنانك، حيث يقول جيس: "هذه النصيحة تعمل علي تقوية العضلات والأنسجة حول العظام .

- اجلس على الكرسي وأبعد قدميك عن بعضهما واضغط بقوة على الأرض، كرر هذا التمرين 10 مرات ، مع التركيز على التحرك ببطء، فهذا التمرين يقوي عضلات وعظام الجسم.

- تناول الطعام من أجل عظامك، فتقول أخصائية التغذية الدكتورة مارلين جلينفيل: " إن العظام، مثل جميع الأنسجة الحية الموجودة في الجسم، تحتاج إلى تغذية كافية لتحقيق النمو السليم"، ولذا عليك تناول الألبان لأنها غنية بالكالسيوم هذا العنصر الهام لصحة العظام، ولكن تناولك للخضروات الورقية يعد من الأمور الهامة أكثر من الحليب، ولذا يمكنك تناول البروكلي، واللفت فهم أغنياء بفيتامين ك وسي، والكالسيوم، وهذه العناصر هامة جدا لصحة العظام، وتقلل فرص الإصابة بأي مشاكل بها.

- جرب خل التفاح، فتقول الدكتورة مارلين: "هناك بحث أشار إلي أهمية وضع خل التفاح علي الطعام، وأوضح البحث انه عندما يتم استهلاك الخل يصبح قلويًا ، مما يسمح للعظام بامتصاص المزيد من الكالسيوم، ولذا يمكنك وضع ملعقة منه علي طبق السلطة الخضراء.



صحة العظام

- تجنب المشروبات الغازية، فالمستويات العالية من الفوسفور في المشروبات الغازية يمكن أن تجعل جسمك يعتقد أنه لا يحتوي على ما يكفي من الكالسيوم، ويقوم الجسم بأخذ الكالسيوم من الأسنان والعظام ويتسبب في ضعفهم.

-اللحوم ليست الخيار الأفضل للحفاظ علي صحة العظام، حيث تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا يحتوي على المزيد من البروتينات النباتية مثل الفول والعدس لديهم كثافة عظام أفضل من أولئك الذين يأكلون اللحوم .