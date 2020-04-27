شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ماذا يعنى نقص الهيموجلوبين فى الدم وكيف يؤثر على الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقص الهيموجلوبين يعني فقر الدم أو الإصابة بالأنيميا، وعند إهمال هذا النقص تتعرض حياة الشخص للخطر، وخلال سلسلة س وج التي يقدمها ”الخليج 365” لقرائه سنتعرف أكثر عن أعراض وأسباب نقصه في الجسم، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday.".

ما هو نقص الهيموجلوبين؟

في البداية يجب التعرف علي الهيموجلوبين، وهو البروتين الغني بالحديد ويوجد في كريات الدم الحمراء والمسئولة عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم.

ما هي أعراض الإصابة بنقص الهيموجلوبين بالدم؟ والمضاعافات الصحية؟

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي إصابة الشخص بنقص في نسبة الهيموجلوبين في الجسم ومنها:

-الشعور بالتعب والإرهاق بدون أسباب.

-يتعرض الأشخاص المصابون بنقص نسبة الهيموجلوبين إلي صعوبة في التنفس. -الشعور بالدوخة والدوار الغير مبرر والمفاجيء.

-الصداع يعد من أبرز أعراض الإصابة بنقص الهيموجلوبين.

-الشعور ببرودة في أطراف الجسم.

-الإصابة والظهور بشحوب في البشرة.

-زيادة عدد وتسارع ضربات القلب.

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ما هي أسباب الإصابة بنقص الهيموجلوبين في الدم؟

هناك أسباب كثيرة تعرض الشخص للإصابة بنقص الهيموجلوبين في الجسم، ومنها:

-نقص نسبة الحديد في الجسم، وهذا السبب الأكثر شيوعا.

-تعرض الجسم لنقص بعض أنواع الفيتامينات كفيتامين ب12 وحمص الفوليك.

-يزداد فرص الإصابة بنقص نسبة الهيموجلوبين في الجسم لمرضي السرطان.

-مرضي نقص المناعة أيضا عرضة للإصابة بنقص الهيموجلوبين.

-التعرض لنزيف وفقدان كميات كبيرة من الدم تعد من الأمور المسببة للإصابة بنقص الهيموجلوبين.

ما هو علاج نقص الهيموجلوبين في الدم؟

في البداية يجب المتابعة عند طبيب للتعرف علي الأسباب المؤدية للإصابة وأفضل طرق العلاج الخاصة بنقص الهيموجلوبين، ويعتمد العلاج علي اعطاء المريض مكملات غذائية غنية بالحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب12، والاهتمام بنوعية الطعام المتناول، ويجب أن يكون غني بالعناصر الغذائية السابق ذكرها أي الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب12.