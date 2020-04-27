تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص التوفي السهل

المقادير

- الزبدة : نصف كوب

- سكر : نصف كوب

- كريمة : نصف كوب (سائلة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة الطريقة: ضعي الزبدة والسكر في قدر على نار متوسطة وقلبي حتى تذوب الزبدة مع السكر ويصبح اللون داكناً قليلاً وناعماً.

أضيفي الكريمة بالتدريج مع التحريك ثم أضيفي الفانيلا وحركي حتى يبدأ المزيج بالغليان ويصبح كثيفاً.

ازيلي الصلصة عن النار واتركيها لتبرد ثم احفظيها بمرطبان زجاجي محكم في الثلاجة.

يمكنك استخدامه لتزيين الحلويات والفطائر والآيس كريم حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة بالجوز

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