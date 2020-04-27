تناول الفستق بانتظام يساعد على ضبط سكر الدم ويحارب الكوليسترول

فوائد صحية غير متوقعه لتناول الفستق فهو من المكسرات التى تتمتع بفوائد صحية غير متوقعه تساعد على على خفض سكر الدم يقلل من ضغط الدم إليك أبرز فوائد تناول حفنة من الفستق يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.

1 - يخفض نسبة السكر في الدم



تناول الفستق بانتظام يساعد على ضبط سكر الدم

2 - يقلل من ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط يزيد من خطر حدوث مشاكل صحية حادة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية. وهذا يعني أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يحتاجون إلى اتخاذ خطوات جادة للحد منه.

أظهرت الدراسات أن تناول 10-20٪ من طاقتك اليومية من المكسرات على مدار أربعة أسابيع على الأقل يساعد في تقليل ضغط الدم. معظم المكسرات فقط خفض ضغط الدم الانقباضي. ومع ذلك ، عندما تؤخذ على مدى فترة طويلة من الزمن يساعد في تقليل كل من الضغط الانقباضي والانبساطي.

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3 -محاربة الكوليسترول

يعلم الجميع مدى أهمية الكوليسترول في تجنب الأزمات القلبية. بعد كل شيء ويساعد تناول الفستق فىخفض كبير في مستويات LDL وتحسين مستويات HDL. ما يعنيه ذلك هو نسبة أفضل من HDL إلى LDL ، مما يدل على صحة أفضل للقلب.

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