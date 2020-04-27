تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليالي لبنان بالقشطة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- حليب : 8 اكواب (سائل)

- السميد : ثلاث أرباع الكوب

- مستكة : رشّة

- القشطة : علبة

- كرز : حسب الرغبة (معلب / للتزيين)

- فستق حلبي : حسب الرغبة (للتزيين)

- شيرة : حسب الرغبة (للتقديم) الطريقة: صبي الحليب السائل في قدر على النار، وأضيفي السميد.

ابدأي بالتحريك حتى يسخن المزيج، ثم أضيفي المستكة.

صبي المزيج بطبق البايركس، وأدخليه للثلاجة مدة 4 ساعات.

وزعي القشطة على الوجه.

زيني بالكرز، والفستق الحلبي.

يقدم مع الشيرة بحسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز بالفستق تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الحليب التركية

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