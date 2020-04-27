القاهرة - لايف ستايل المقادير

- خليط اللصق : طحين : 2 ملعقة كبيرة

الماء : ملعقة كبيرة - عجينة سمبوسة : حسب الحاجة

- سكر : كوب

- القرفة : 2 ملعقة كبيرة (مطحونة)

- الزيت : غزير (للقلي)

- الحليب المكثّف : علبة (محلى / للتزيين)

- جوز الهند : حسب الرغبة (للتزيين) الطريقة: Advertisements جهزي خليط اللصق بخلط الطحين مع الماء في طبق صغير وضعيه جانباً.

قسمي شرائح عجينة السمبوسة الجاهزة إلى ثلاث أقسام متساوية.

لفّي شرائح السمبوسة من الزاوية بشكل رول، وألصقي طرف النهاية بخليط اللصق.

بعد الانتهاء من الكمية، سخني زيت غزير على النار، واقلي لفائف السمبوسة حتى تشقر.

اخلطي في طبق السكر مع القرفة، وفور إخراج اللفائف من الزيت ضعيها في الخليط حتى تغطيها من كل الجهات.

ضعي اللفائف في طبق التقديم، وزيني بالحليب المكثف المحلى وجوز الهند.

قدميها فوراً. قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بسبوسة بالطحينية وجوز الهند تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تفاح مخبوز بالقرفة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى لفائف القرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.