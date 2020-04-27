تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قطايف بالفرن بالمكسرات

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- القطايف : نصف كيلو (جاهز)

- فستق حلبي : ربع كوب (مفروم ناعم)

- الجوز : ربع كوب (مفروم ناعم)

- سكر البودرة : ملعقة كبيرة

- لوز : ربع كوب (مفروم شرائح ناعمة)

- زبيب : ملعقة كبيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- سمن : 2 ملعقة كبيرة

- شيرة : 2 كوب (قطر) الطريقة: اخلطي الجوز واللوز والفستق في طبق.

أضيفي الزبيب والسكر البودرة والقرفة واخلطي جيداً.

احشي حبات القطايف بكمية مناسبة وأغلقيها من الأطراف جيداً.

ادهني صينية بالقليل من السمن وضعي حبات القطايف ثم وزعي قطع من السمن صغيرة على كل حبة.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر وتنضج.

ازيلي القطايف من الفرن وضعيه في الشيرة الباردة والقطايف ساخناً ثم قدميه. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت القطايف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تفاح مخبوز بالقرفة

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