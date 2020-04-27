تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الكنافة

المقادير

- لطبقة الكنافة :

الكنافة : نصف كيلو (شعر)

الزبدة : ثلث كوب (مذابة)

سكر البودرة : 2 ملعقة كبيرة

- للحشو :

جبن كريمي : 900 غم

البيض : 3 حبات (كبير الحجم)

سكر : كوب

ماء الزهر : ملعقة صغيرة

عصير الليمون : 2 ملعقة صغيرة

فستق : كوب (مطحون)

الطريقة:

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في صينيّة، تٌفتّت الكنافة، بوساطة المقصّ، ثمّ تُخلط مع الزبدة والسكّر البودرة. تُدخل صينيّة الكنافة إلى فرن ساخن لعشر دقائق حتى تتحمّص، وتكتسب اللون الذهبي الفاتح. ثمّ، تترك لتبرد تمامًا.

يُضاف كلٌّ من الكنافة والفستق إلى وعاء الخلّاط الكهربائي. يُضرب على سرعة بطيئة، ولمرّات متباعدة.

يوزّع خليط الكنافة مع الفستق في قوالب صغيرة فرديّة، مع الضغط على كلّ منها، حتّى يملأ خليط الكنافة ثلث كلّ قالب. تُحفظ القوالب في البرّاد لساعة.

للحشو: في وعاء كبير، يُخفق الجبن الكريمي، بوساطة شريط الخلّاط الكهربائي. وفي وعاء آخر، يُخفق البيض الذي يُضاف دفعةً واحدةً، مع السكّر، بوساطة شريط الخلّاط الكهربائي. ثمّ، يُضاف عصير الليمون وماء الزهر، مع الاستمرار في الخفق. يُضاف الجبن الكريمي المخفوق إلى خليط البيض والسكّر، مع التقليب، بوساطة ملعقة خشب. يُصبّ خليط الحشو في قوالب الكنافة، حتى يملأ ثلثي كل منها.

تُرصّ القوالب في صينيّة عميقة، ويُضاف الماء المغلي حتى يُغطّي منتصف القوالب. تُدخل الصينيّة إلى فرن ساخن على حرارة 150 درجة مئويّة، حتّى خمس وأربعين دقيقة إلى خمسين منها. بعد انقضاء الوقت المذكور، تترك القوالب في الفرن، مع ترك بابه مفتوحًا قليلًا، وذلك لربع الساعة. تترك القوالب لتبرد تمامًا، فتُزيّن بالقشدة الجاهزة والفستق.

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