تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الحليب التركية

المقادير

- خليط الكيك :

حليب : نصف كوب

الزعفران : ربع ملعقة صغيرة (مفتت)

دقيق : كوب ونصف

بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

ملح : ربع ملعقة صغيرة

البيض : 3 حبات (كبير الحجم)

الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

سكر : نصف كوب

زيت الذرة : نصف كوب

- للتشريب :

حليب : كوب

حليب : 90 غم (علبة / مبخر)

حليب : نصف علبة (390 غم / محلى)

- كريمة : حسب الرغبة (مخفوقة / للتزيين)

- الزعفران : حسب الرغبة (للتزيين)

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الطريقة:

سخني الفرن لدرجة حرارة ١٨٠، ثبتي الرف الشبكي الأوسط.

أحضري طبق فرن مقاس ٩ في ١٣ بوصة. ادهنيه بالزبدة.

خليط الكيك: ضعي الزعفران في الحليب، اتركيه جانباً.

انخلي الدقيق مع البينكنج باودر والملح. اتركيه جانباً.

في وعاء الخلاط ضعي البيض، الفانيليا والسكر ثم ثبتي مضرب الشبكي واخفقي على سرعة متوسطة لبضع دقائق ليصبح الخليط هش وفاتح اللون ومتماسك قليلاً.

أضيفي الزيت بالتبادل مع الحليب ثم أضيفي الدقيق. قلبي بخفة.

صبي الخليط في الطبق.

اخبزي الكيك لمدة٢٠ دقيقة ليصبح ذهبي اللون.

للتشريب: في طبق عميق ضعي الحليب، الحليب المبخر والمحلى قلبي ليختلط.

بعد إخراج الكيك من الفرن مباشرة وهي ساخنة وزعي فوقها خليط التشريب، اتركيها على طاولة المطبخ لتبرد تماماً.

ضعيها في البراد لعدة ساعات.

ضعي الكيك على طبق التقديم ثم وزعي فوقها طبقة وفيرة من الكريمة وانثري بعض الزعفران وقدميها.

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