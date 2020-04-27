. تعرف على أضرار تخزين الأطعمة المطهية فى الفريزر

القاهرة - لايف ستايل
تفضل العديد من السيدات تخزين الطعام فى الفريرز، ولكن الكثير منهن لا يعلم ما المده المسموح بها لتخزين الأطعمة ختى لا تقفد قيمها الغذائية
ولذلك نقدم لكم الأضرار التي يمكن أن تحدث للأطعمة عند تخزينها لفترة طويلة.
- قد يؤدى تخزين الفواكه إلى فقدان قيمها الغذائية بشكل كبير.
- تناول الأطعمة بعد فقدان قيمتها الغذائية تؤدي للإسهال وآلام في المعدة، والتي تؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي والميكروبات
- يفضل تخزين الخضروات الورقية المطهية مثل "السبانخ والملوخية" في الفريزر لمدة أقل من 3 أيام حتى لا يؤدي إلى تلفها.
- يجب عند خروج الأطعمة من الفريزر وضعها في درجة حرارة الغرفة كي تفك.
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