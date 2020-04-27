تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكبوس الدجاج

المقادير

- الحشو :

البصل : 2 حبة (كبير الحجم / مفروم)

حمص : كوب (نخي / مسلوق)

زبيب : نصف كوب

لومي : ملعقة كبيرة

هيل : ملعقة صغيرة (ناعم)

بهار مشكل : ملعقة صغيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

- لسلق الدجاج :

الدجاج : 2 كيلو

البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع أرباع)

هيل : 3 فصوص (صحيح)

ورق غار : 2 ورقة

الزنجبيل : قطعة

الفلفل الأخضر : 2 قرن

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (صحيح)

ملح : ملعقة كبيرة

- لشوي الدجاج :

الزعفران : ربع ملعقة صغيرة

ماء الورد : ملعقة صغيرة

معجون الطماطم : 2 ملعقة صغيرة

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- أرز بسمتي : 3 اكواب

- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة

- ماء الورد : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الذرة : نصف كوب

الطريقة:

إغسلي الأرز وانقعيه في الماء لمدة ١٥ دقيقة.

في كوب ضعي الزعفران وماء الورد. اتركيه جانبا.

الحشو: في مقلاة ضعي البصل وقلبي ليصبح لونه ذهبي فاتح، أضيفي ٢ ملعقة كبيرة من الماء وقلبي ليتشرب الماء، أضيفي ٢ ملعقة كبيرة من الزيت وقلبي ليصبح البصل ذهبي اللون، أضيفي النخي، الزبيب، الهيل، البهار والملح، اتركيه بضع دقائق ليتسبك. اتركيه جانبا.

لسلق الدجاج: في قدر واسع ضعي الدجاج، البصل، الهيل، الغار، الزنجبيل، الفلفل الأخضر والأسود، والملح، اغمري الدجاج بالماء ثم دعيه يغلي إلى أن ينضج.

أخرجي الدجاج، ضعيه في صينية فرن.

لشوي الدجاج : في كوب ضعي الزعفران، ماء الورد والمعجون، قلبي ليختلط ثم باستعمال فرشاة وزعيه على الدجاج.

سخني الفرن ٢٠٠ وضعي الدجاج في الفرن لبضع دقائق ليصبح ذهبي اللون.

الأرز: في قدر ضعي ٢/١ ٤ كوب من مرق الدجاج وبقية الزيت، دعيه يغلي بقوة ثم أضيفي الأرز، ودعيه يغلي بقوة ليتشرب الأرز المرق قليلا.

ضعي الحشو والدجاج على الأرز ثم غطي القدر بإحكام. خففي النار واتركيه يطهى على نار هادئة لمدة ٣٠ دقيقة أو لينضج تماما.

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