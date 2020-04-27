تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية دجاج بالخضار بالفرن

المقادير

- الدجاج : دجاجة (مقطعة ومنظفة)

- الثوم : فصّان (مهروس ناعم)

- بودرة الكاري : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- السبع بهارات : ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : كوب

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- ملح : ملعقة صغيرة

- البطاطس : 2 حبة (كبيرة الحجم / مقطعة مكعبات)

- الفطر : كوب (طازج / مفروم أنصاف)

- الجزر : 3 حبات (مفروم دوائر)

- الكوسا : 4 حبات (مفرومة مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم شرائح)

- الماء : نصف كوب

الطريقة:

اخلطي اللبن الزبادي مع الكركم والملح والبهارات السبعة والثوم وزيت الزيتون والكاري والزنجبيل في طبق واسع.

أضيفي الدجاج واخلطي جيداً مع التتبيلة واتركي المزيج لمدة ساعة.

ضعي الدجاج مع التتبيلة في صينية الفرن.

وزعي البطاطس والبصل والجزر والكوسا والفطر حول الدجاج المتبل.

أضيفي الماء للصينية وغطيها بورق الالمنيوم وأدخليها الفرن على حرارة 190 درجة لمدة ساعة حتى ينضج الدجاج والخضار.

حمري وجه الصينية وقدميها ساخنة إلى جانب السلطة حسب الرغبة.

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