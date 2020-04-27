تعرفي على طريقة إعداد وتحضير النودلز بالخضار على الطريقة الصينية

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- زيت السمسم : ملعقة كبيرة
- فليفلة ملونة : كوب (مقطعة أصابع)
- الجزر : كوب (مبشور)
- الملفوف : كوب (مقطع)
- الفطر : كوب (طازج ومقطع)
- براعم الفاصولياء : نصف كوب
- بهارات صينية : ملعقة صغيرة
- الصويا صوص : نصف كوب
- ماء بارد : ربع كوب
- النشاء : ملعقة صغيرة
- النودلز : حسب الرغبة (صيني / مسلوق)
- السمسم : ملعقة كبيرة
الطريقة:
ضعي زيت السمسم في مقلاة غير لاصقة على النار، ثم أضيفي الفليفلة الملونة وقلبي.
أضيفي الجزر، والملفوف، والفطر، وبراعم الفاصولياء مع التقليب حتى تطرى المكونات.
بهري بالبهارات الصينية وحركي، ثم صبي الصويا صوص.
اخلطي الماء البارد مع النشا وصبي الخليط فوق المكونات، وقلبي.
أضيفي النودلز الصيني، وقلبيه بخفة مع باقي المكونات.
أضيفي السمسم وحركي.
اسكبي النودلز بأطباق التقديم وقدميه ساخناً أو دافئاً بحسب الرغبة.
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