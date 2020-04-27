تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز البخاري

المقادير

- مقادير الدجاج :

الزيت النباتي : ربع كوب

البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع مكعبات)

الدجاج : دجاجة (مقطع أرباع / مغسول ومنظف)

هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

بودرة الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة

الكركم : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)

ملح : قليل

صلصة طماطم : ملعقة كبيرة

الماء : حسب الحاجة

- مقادير الأرز :

حمص : كوب ونصف (حبّ / مسلوق)

الأرز البسمتي : 2 كوب (منقوع ومغسول ومصفى)

ملح : 2 ملعقة صغيرة

- الجزر : 3 حبات (كبير الحجم / مقطع شرائح بالطول)

- زبيب : نصف كوب

- الزيت النباتي : ربع كوب (لتقليب الجزر والزبيب)

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الطريقة:

لتحضير الجزر: سخني زيت في مقلاة غير لاصقة على النار، أضيفي الجزر وحركي حتى يبدأ يذبل، أضيفي الزبيب وحركي، ثم أطفئي النار.

لتحضير الدجاج: في قدر على النار، أضيفي الزيت النباتي والبصل وقلبي، ثم أضيفي الدجاج وقلبيه مع إضافة الهيل، الزنجبيل، الكركم، الكمون، والملح، وصلصة الطماطم.

صبي الماء على الدجاج حتى يغمره، واتركيه حتى يسلق وينضج.

انشلي الدجاج من المرق وضعيه في صينية الفرن، وأدخليه للفرن حتى يتحمر.

أضيفي الحمص المسلوق والأرز لماء سلق الدجاج، مع إضافة الملح، غطي القدر واتركي الأرز على نار عالية حتى يبدأ يتشرب الماء، ثم خففي النار.

أضيفي نصف كمية الجزر والزبيب على الأرز، واتركي الأرز حتى ينضج تماماً.

اسكبي الأرز البخاري في طبق التقديم، وأضيفي الدجاج المشوي مع باقي كمية الجزر والزبيب على الوجه.

قدميه ساخناً.

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