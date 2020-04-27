تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكبسة البيضاء باللحم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البهارات الصحيحة : لومي : 1 حبة

ورق غار : 2 ورقة

زهرة يانسون : حسب الرغبة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (حبّ)

هيل : 3 حبات (حبّ)

القرفة : 2 عود - دقوس الكبسة : طماطم : 3 حبات (مقطعة أرباع)

كزبرة خضراء : ربع باقة (مفرومة)

الفلفل الحار : قرن (مقطع)

الثوم : فصّان

الكمون : نصف ملعقة صغيرة

كزبرة يابسة : نصف ملعقة صغيرة (ناعمة)

ملح : ملعقة صغيرة - لحم الخروف : 1 كيلو (مسلوق)

- الأرز البسمتي : 2 كوب

- البصل : 1 حبة (مقطع مكعبات صغيرة)

- مرق اللحم : 4 اكواب (مرق سلق اللحم)

- الزيت النباتي : ربع كوب

- ملح : 2 ملعقة صغيرة Advertisements الطريقة: ضعي القليل من الزيت النباتي في قدر على النار، أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي البهارات الحبّ الصحيحة، وأضيفي اللحمة المسلوقة وقلبيها مع البهارات والبصل، ثم أضيفي الملح.

أضيفي الأرز، والملح، وقلبي مع اللحمة.

صبي مرق سلق اللحم على المكونات، واتركي الأرز حتى يتفلفل وينضج.

لتحضير الدقوس: ضعي جميع مكونات صوص الدقوس بالخلاط الكهربائي، واضربيهم جيداً، ثم ضعيهم بطبق جانبي.

اسكبي الكبسة بطبق التقديم، وزيني بشرائح من الليمون والفلفل الأخضر والأحمر الحار بحسب الرغبة، مع صلصة الدقوس. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج محشي بالأرز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تندر الدجاج بالثوم والعسل

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