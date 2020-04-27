تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكشري الأصفر

المقادير

- العدس الاصفر : كوب (مغسول)

- الأرز المصريّ : ثلاث أرباع الكوب (مغسول)

- الماء : 2 كوب (مع كمية إضافية حسب احتياج الأرز)

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / مفروم ناعم)

- السمن البلدي : ملعقة كبيرة (أو زبدة)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

الطريقة:

تشوح البصلة في الزبدة والزيت (حتى تكون شفافة مائلة للأصفر الفاتح)على نار هادئة.

نضع العدس والأرز ويقلبوا مع البصل لمدة ٥ دقائق تقريبا ثم نضع الكمون والملح.

نضع الماء الساخن ويغطى ويترك على نار متوسطة حتى يتشرب الماء ثم نهدئ النار ويترك حتى تمام النضج لمدة نصف ساعة تقريبا (مثل تسوية الأرز المصري).

قدميه ساخناً مع التزيين بالبيض المسلوق حسب الرغبة.

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