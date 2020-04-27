شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى النحافة استغل قعدة البيت وأكلات رمضان بتمارين رياضية هتزود وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "قاعدة البيت ورمضان والاكل الكتير"، من الأشياء التي تساعد على زيادة الوزن ولكن يجب ان يتبعها نظام غذائى صحى حتى لا تتعرض للسمنة المفرطة او التخمة وسوء الهضم، فينصح مرضى النحافة استغلال العزل المنزلى في رمضان وزيادة الوزن بطريقة صحية .

ومع تناول الطعام في رمضان ينصح بممارسة بعد التمارين في المنزل لتساعد على زيادة الوزن ولكن بعد الإفطار بساعتين وحسب ما ذكره موقع stylecraze فأن أبرز هذه التمارين هي:

1: تمارين الضغط

وهى من أشهر التمارين الرياضية التى لا تحتاج لأوزان أو مكان للتدريب كما أنها تساعد على زيادة الوزن وتعزيز صحة العضلات وقوة العظام، ومن الممكن ممارستها في المنزل بعد الإفطار بساعتين.

2: تمارين السكوات

من التمارين الشهيرة التى تعمل على زيادة الوزن و اكتساب العضلات في بعض المناطق المختلفة وخصوص منطقه الصدر والكتفين.

3:اليوجا

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وهى من التمارين التي تساعد على رفع الحالة النفسية والحد من الاكتئاب والتوتر حيث انها تساعد على درجة التنفس والصبر، و اكتساب الوزن بشكل صحى، لأنها تفتح الشهية وتساعد على الاكثار من تناول الأطعمة.

4:تمارين الأيروبكس

وهى من أنواع التمارين الرياضية التى تعتمد على الشهيق والزفير و تعزز التمثيل الغذائي، وتساعد على فتح الشهية و زيادة الوزن.

ومع التمارين الرياضية ينصح مرضى النحافة بالاهتمام بتناول الأطعمة الصحية وعدم الاكتفاء بوجبة الافطار والسحور فقط ولكن يجب تناول الأطعمة بين الإفطار والسحور وخصوصا المكسرات والحلويات والعصائر الطبيعية.