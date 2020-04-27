القاهرة - لايف ستايل
قال الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، إن فيروس كورونا من سلالة الفيروسات الموسمية التي تنشط فى الشتاء ويقل تكاثرها فى الصيف، لافتًا إلى أن الجفاف الشديد فى الحلق ليس ضروريا أن يكون علامة على المرض أو الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف هانى الناظر، خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجفاف خلال نهار رمضان يكون دليلا على السحور الخاطئ مثل تناول المخللات أو الحلويات، ناصحًا بضرورة تناول الزبادى والخيار فى وجبة السحور.
وتابع أن الحلويات والمخللات تشعر الفرد بالعطش الشديد، مشددًا على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه خلال فترة الإفطار بالإضافة إلى تناول التمر هندى والخروب.
ونوه إلى أن تناول البطيخ والكانتلوب جيد لأنهما بهما كميات كبيرة من المياه، كما نصح بتناول بذور الكتان مع الزبادى لتقوية المناعة.
وأوضح أن قلة شرب المياه والسير فى الصباح تحت أشعة الشمس دون اتخاذ وسائل الوقاية يصيب البشرة بالجفاف، مشددًا على استخدام كريمات الترطيب والاستحمام يوميًا، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة.
قد يهمك أيضا:
خبيرة في الأحياء تكشف أن الإنسان "مضيف" مثالي للفيروسات
أفضل مستحضرات العناية بالبشرة خلال شهر رمضان 2020
كانت هذه تفاصيل خبر هاني الناظر ينصح بتناول الزبادى والخيار لتجنب جفاف الصيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.