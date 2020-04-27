طرق حديثة للتخلص من الشعر تحت الجلد

تعاني نساء كثيرات من مشكلة نمو الشعر تحت الجلد، فهي لا تقتصر على شكلها المزعج، إنما تؤدي في كثير من الأحيان الى الاحمرار وتهيج البشرة والالتهابات... وتعد منطقة تحت الإبطين والساقان مناطق الجسم الأكثر تعرضاً لظهور الشعر تحت الجلد. إلا أن هناك طرقاً حديثة ومجربة أثبتت قدرتها على التخلص من الشعر تحت الجلد بشكل نهائي، فتعرفي إليها في هذا المقال.

أشعة الليزر

يعد استخدام الليزر إحدى الطرق الحديثة والفعالة لإزالة الشعر الذي ينمو تحت الجلد، والذي يشكل مظهراً مزعجاً ينعكس سلباً على جمال بشرة المرأة. لذلك، لا تترددي في الخضوع لجلسات الليزر التي لا تقضي على الشعر تحت الجلد فقط، بل تخفف كثيراً من ظهور الشعر في أنحاء مختلفة من الجسم.

الكريمات الطبية

تتوافر حالياً في الصيدليات والأسواق التجارية، العديد من كريمات الكورتيزون والكريمات التي تشتمل في تركيبتها على حمض الغليكوليك، والتي أثبتت فاعلية كبيرة في التخلص من الشعيرات التي تنمو تحت الجلد، مسبّبة البثور والاحمرار وحتى الالتهابات أحياناً.

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تقشير البشرة

لا يساعد تقشير البشرة في إزالة خلايا الجلد الميت فقط، بل يعمل على التقليل من الشعيرات المنغرزة في الجلد، لذلك استخدمي كريمات التقشير الحديثة التي تحتوي في تركيبتها على الريتينويد والتريتينوين والريتين A، الفعالة جداً في القضاء على مشكلة الشعر تحت الجلد، لكن احرصي على استشارة الطبيب المختص قبل استعمالها.

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