علاج حب الشباب بوصفات من المنزل

يشكل ظهور حب الشباب إزعاج يومي دائم عند النساء. هناك العديد من مستحضرات التجميل والكريمات للعناية بحب الشباب، لكن وحدها لا تكفي للعلاج. اليك بعض الاقنعة والغسول الخاص بحب الشباب للحصول على بشرة نضرة وخالية من جميع الشوائب.

قناع الرمان





استخدام الأقنعة التي يمكن تحضيرها في المنزل

أ- قناع ورق الكرنب: يتم غليه بشدة، ثم تؤخذ مياه الغلي، وتستخدم كغسيل للوجه على مناطق الحبوب والبثور؛ وذلك باستعمال قطعة قطن مبللة بهذا الغسيل، وتمريرها على الوجه، ويمكن حفظه في الثلاجة لاستخدامه أكثر من مرة، وهذا الغسيل يؤدي إلى القضاء على البثور.

ب – قناع الثوم: وذلك بعد تقطيعه قطعاً صغيرة، ووضعه على البثور أو الحبوب، ورغم أنه مؤلم قليلا إلا أنه يعطي نتيجة جيدة جداً،و يستخدم مرتين يومياً صباحا ومساء.

ج – قناع البابونج: قبضة صغيرة من نبات البابونج تضاف إلى كوبين من الماء الساخن لدرجة الغليان لمدة 20 دقيقة، ثم تصفى، ويلطخ بالسائل البثور مرتين يوميا.

قناع الجزر

د – قناع الجزر: قم بتبشير الجزر دون تقشير مع إضافة ليمونة لمدة نصف ساعة، ووضعه على البشرة، وهو يضفي على البشرة صفاءً و لوناً نضرا، كما يزيل جميع التجاعيد والبثور، ويقضي على الشوائب التي تعتلي البشرة الدهنية.

هـ – قناع الرمان: فنجان من عصير الرمان + ملعقة صغيرة من الخل، وتلطخ بهذا المزيج البثور عدة مرات يوميا.



غسول لحب الشباب :

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هذا الغسول مفيد جداً ، يعمل علي ترطيب البشرة و مضاد للإلتهابات و مطهر جيد و مضاد للجراثيم و بالتالي عنصر هام لـ تقشير البشرة .



المكونات :

• 1 أوقية من شمع العسل .

• 1 معلقة كبيرة من زيت البندق .

• 15 قطرة من زيت شجرة الشاي .

يمكنك إذابة شمع العسل مع الزيت علي درجة حرارة خفيفة بإستخدام الغلاية المزدوجة ثم تركها حتي تبرد و إضافة بقية الزيوت. ويمكنك تخزينه في زجاجة .

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