ماذا يحدث فى جسمك لو تناولت ثمرتين من الموز يوميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الموز يعد من الفواكه التي تحظى بشعبية كبيرة، فهناك نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يسعون لتناوله بشكل دائم، لطعمها المميز، وبعد قراءتك لهذا التقرير سنتتعرف على أبرز الفوائد الصحية التى يحصل عليها الجسم عند تناوله لثمرتين يوميا من الموز وذلك وفقا لموقع "Brightside".
أوضح التقرير أن الموز يعد من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومنها البوتاسيوم والألياف، وفيتامين ب، ومن أبرز وأهم الفوائد هي:- تنظيم نسبة ضغط الدم
أشار التقرير إلى أن تناول ثمرتين من الموز يوميا يقلل من ارتفاع ضغط الدم، لأنه يحتوى على حوالى 420 مجم من البوتاسيوم، وهذا يساهم في تنظيم نسبته والحد من ارتفاعه.
ثمرتان من الموز
الموز يحتوى علي نسبة عالية من الألياف، وأيضا نوع من النشا الذي يقلل من رغبتك في تناول الطعام ويزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة، ولذا فتناولك لثمرتين من الموز يوميا يساهم في القضاء والتخلص من الوزن الزائد.- يعالج مشاكل فقر الدم
يسبب فقر الدم تعرض المصاب بشحوب وتعب وضيق في التنفس، ويكون السبب في هذا الأمر هو انخفاض خلايا الدم الحمراء وانخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم، ولكن عند تناولك لثمرتين من الموز يوميا فأنت بهذه الطريقة تقلل بشكل كبير فرص الإصابة بفقر الدم، لأنه يحفز علي انتاج خلايا الدم الحمراء، ويحتوي علي فيتامين ب.- يحسن عملية الهضم
يتم هضم الموز بسهولة ولا يتسبب في تعرض الجهاز الهضمي لأي مشاكل، فالموز يعمل كوسيط غذائي فعال للبكتيريا الفعالة بالمعدة، وهذا هو السبب في تقليل التعرض لأي مشاكل صحية في الجهاز الهضمي، وينصح بتناوله عندما يكون الشخص مصابا بحرقة المعدة، أو عند الإصابة بالإسهال، فهو يعمل علي تهدئة وعلاج هذه المشاكل.
الموز
- يقل شعورك بالإجهاد
يحسن الموز مزاجك، لأنه يحتوى على مادة التربتوفان التي تساعد في إفراز هرمون السعادة "السيروتونين"، فتحتوى كل موزة على حوالى 27 مجم من المغنيسيوم، هذا المعدن يساعد في الحصول على مزاج جيد ونوم صحي.
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