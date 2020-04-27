شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد اللوز على صحة الجسم والبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللوز واحد من أشهر المكسرات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى وحماية الجسم من الامراض والعدوى، حيث انه يحتوى على " الكالسيوم،الماغنسيوم، البوتاسيوم"، ومصدر مهم للبروتين والالياف، وحسب ما ذكره موقع tasteofhomeفأن فوائد تناول اللوز هي:

فوائد تناول اللوز على صحة الجسم

1: يحتوى اللوز على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من النوبات القلبية وتصلب الشرايين حيث انه يحتوى على نسبة عالية من الماغنسيوم الذى يدعم القلب.

2:اللوز من المكسرات المفيدة لصحة الجسم حيث يحتوى على نسبة عالية من الألياف والبروتين والدهون التي تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم وبالتالي فهو مفيد لمرضى السكر.

3:تناول اللوز يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى ومكافحة مرض السكر كما انه يحتوى على نسبة عالية من الألياف المفيدة لصحة الجسم والوقاية من القرح والتهابات المعدة.

4:يحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة تساعد على خفض الكوليسترول في الجسم.

5: نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من "المغنيسيوم، الكالسيوم، فيتامين E والبوتاسيوم"، فهو يساعد على خفض ضغط الدم والوقاية من الجلطات والأمراض.

6:تناول اللوز يعمل على تقوية العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام وألم المفاصل.

Advertisements

7:ينصح المرأة الحامل بتناول اللوز دائما للحد من أعراض الحمل مثل الغثيان والتعب.

8: يحتوى اللوز على نسبة عالية من المواد المضاد للأكسدة والتي تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض السرطانية.

9:يعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط البيضاء على البشرة.

10:يساعد في علاج الهالات السوداء تحت العين والوقاية من ظهور البقع الداكنة والبثور السوداء.

11: يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

12: يحتوى زيت اللوز على نسبة عالية من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الشعر وحمايته من التساقط والتلف.