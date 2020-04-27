اعراض الإصابة بفيروس سى وطرق الحفاظ على صحة الكبد والوقاية منه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس سى من الأمراض الشهيرة التي يعانى منها الكثيرون مما يسبب ألما في الجسم، وهوعبارة عن عدوى فيروسية تسبب التهاب شديد في الكبد وينتقل عن طريق الدم الملوث من شخص مصاب لشخص سليم، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك علامات كثيرة تدل على الإصابة بفيروس سى ولا يصح إهمالها حتى لا يؤثر على صحة الكبد، ومن أبرز أعراض الإصابة بفيروس سى: أعراض الإصابة بفيروس سى:

أعراض الإصابة بفيروس سى: 1: الغثيان والقىء. 2: ألم شديد فى المعدة. 3: ألم فى المفاصل والعضلات. 4: اصفرار فى لون العين والجلد. 5: حكة فى الجلد. 6: فقدان الوزن. 7: الشعور بالنعاس والارهاق الشديد. 8: يكون لون البول داكن. 9: الحمى. 10: الاحساس بالتعب وعدم القدرة على بذل مجهود. وهناك بعض الطرق للوقاية من فيرسى سى والحفاظ على صحة الكبد Advertisements طرق الوقاية من فيروس سى :

طرق الوقاية من فيروس سى :

1: الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتي تنتشر فيها العدوى والامراض. 2: عدم استخدام الأدوات الخاصة بأى شخص آخر فهى من أبرز الطرق التي تنقل العدوى. 3: تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والعدس والفول، لأنها تعمل على طرد السموم من الجسم والحفاظ على صح الكبد. 4: الحد من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة مثل اللانشون والسجق والبسطرمة، نظرا لإضرارها على صحة الجسم والكبد. 4: الحد من تناول الاطعمة والمشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من السكر والملح. 5: تجنب تناول الأطعمة الدهنية والوجبات السريعة واستبدالها بالخضروات والفواكه. 6: تجنب التدخين والمشروبات الكحولية حتى لا تسبب أضرار على صحة الكبد. 7: الإكثار من شرب المياه، والعصائر الطبيعية بدلا من المشروبات الغازية والكحولية. 8: الاهتمام بغسل اليدين والنظافة الشخصية لتجنب العدوى.

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