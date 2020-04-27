شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البطيخ.. تقوية المناعة وترطيب الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البطيخ يعد من الفواكه ذات اللون الأحمر، التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وتناوله في رمضان هام لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف والماء الهام للصائم.

فوائد البطيخ

وقدم التقرير المنشور عبر موقع " medicalnewstoday"، العديد من الفوائد الصحية الخاصة بالبطيخ، ومنها:

-نظرا لاحتواء البطيخ علي نسبة عالية من الماء، فهذا يجعله مهم للحفاظ علي رطوبة الجسم، والحد من تعرضه للإصابة بالجفاف، كما أن تناوله يقلل من الشعور بالعطش، وأيضا الجوع.

-يحتوي البطيخ علي مادة الكاروتينات وهي نوع من أنواع مضادات الأكسدة، التي تحافظ علي صحة الجسم، وتقلل فرص تعرضه للإصابة باي مشاكل صحية، وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض الفيروسية.

-يساهم البطيخ في الحد من ارتفاع ضغط الدم، ويعمل علي تنظيم نسبته في الدم.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول البطيخ يعد من الحيل الجيدة التي تعمل علي تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، والحد من تعرضه للارتفاع.

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-أثبت التقرير المنشور، أن تناول البطيخ يعد من الحيل الجيدة للحفاظ علي صحة القلب، والحد من تعرضه لأي مضاعفات صحية.

-نظرا لاحتواء البطيخ علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فهذا يجعله من الفواكه التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بمرض السرطان.

-يحتوي البطيخ علي فيتامين أ وسي، وهذا يجعله من الفواكه التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الججلد والشعر، والحد من تعرضهم لأي مضاعفات صحية، ففيتامين سي يقوم بانتاج الكولاجين، الذي يمد البشرة بالنضارة والحيوية، وتقليل فرص التعرض لظهور علامات تقدم العمر المختلفة.

-يرجع احتواء البطيخ علي نسبة عالية من الماء إلي تخلص الجسم من السموم المتراكمة داخله، ويعمل علي تنقيته.

-يساهم البطيخ في الحد من الإصابة بأي مشاكل صحية كالتهاب المفاصل، فهو من الفواكه التي تحتوي علي بعض العناصر التي تحد من الإصابة بالالتهابات.

-يعمل البطيخ علي تسكين الألم في الجسم، وخاصة المرتبطة بالقيام بالتمارين الرياضية.