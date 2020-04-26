رمضان في البيت.. نصائح ذهبية لإحياء الشهر الفضيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد شهر رمضان المبارك من الأشهر التي تتميز بأجوائه الروحانية والعائلية، التي تكسر حاجز الروتين اليومي، الذي يحول بيننا وبين سعادتنا في معظم الأوقات. وتعد هذه الأيام المباركة فرصة لتغيير الكثير من العادات السيئة وفرصة لفتح صفحة جديدة مع الحياة.
في هذا التقرير نقدم أهم النصائح التي تساعدك للاستغناء عن كل ما قد يسبب لك التوتر والحزن وعقد صفقة السعادة مع نفسك ومن حولك بفضل وبركة الشهر الفضيل.
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