لا تشتري هذه الأطعمة المعلبة نهائيا حفاظا على صحتك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعادت ظروف الإقامة المنزلية الإجبارية الطويلة بمقتضى تعليمات التباعد الاجتماعي والوقاية من وباء كورونا المستجد، الاهتمام بالأطعمة المعلبة سواء من ناحية الطعم والسعر أو من الناحية الصحية ودرجة احتوائها على الصوديوم الذي ينبغي تجنبه.

ووفق هذه الاعتبارات وفي مقدمتها أن لا يكون محتواها من الصوديوم عاليا، فقد عرض موقع "بابا ميل" تصنيفا للأطعمة المعلبة، أفضلها واسوأها، حسب ذوي الاختصاص.

أفضل الأطعمة المعلبة

البقوليات

مثل الفول والحمص والبازلاء، فالقيمة الغذائية للبقوليات المعلبة هي ذاتها لتلك المعدة منزليا، واستخدامها من العلبة له ميزة الوقت عندما لا تكونين في مزاج الإطالة بالمطبخ.

الأسماك

تعتبر الأسماك المعلبة خيارا ممتازا، وهناك مجموعة متنوعة كبيرة منها كالتونة والسلمون والسردين وغيرها، وكلها غنية بالبروتينات والفيتامينات، لذلك فهي إضافة إيجابية إلى السلطة أو الساندويتش.

الطماطم (البندورة)

من المؤكد أن الطماطم المعلبة هي من بين المكونات الغذائية الأكثر تنوعا التي يمكنك شراؤها من المتاجر سواء كانت مقطعة أو حبات كاملة أو مهروسة لا تترددي باستخدامها في وجباتك.

الذرة

الذرة المعلبة متعددة الاستعمالات في السلطة والحساء وغيرها، وحفظها لا يغير من مذاقها ولا يقلل من قيمتها الغذائية الممتازة.

القرع أو اليقطين المهروس

تأكدي من عدم وجود نكهات أو مواد تحلية مضافة قبل شراء علبة من هريس اليقطين، الهريس النقي غنى جدا بمضادات الأكسدة.

المخللات (الكبيس)

هي شيء رائع لتقديمه ضمن السلطات والسندويشات، أو إلى جانب الطبق الرئيسي، لكن يجب عدم تناول الكثير منها لاحتوائها على الكثير من الملح.

كريمة جوز الهند

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بديل ممتاز للألبان، ويمكنك صنع الكريما المخفوقة منها وتقديمها مع الحلوى والقهوة، كما أنها قليلة المحتوى من الدهون.

أسوأ الأطعمة المعلبة

الحساء

الحساء الجاهز مليء بالمواد الحافظة والمحليات والصوديوم والدهون المشبعة، فمن الأفضل إضافة الخضروات والبقوليات المعلبة والأعشاب الطازجة إلى بعض مرق الدجاج إذا اضطررت للحساء المعلب.

الفاكهة

غالبا ما تكون مليئة بالسكر المضاف، أما البديل فهو الفواكه الطازجة والمجمدة والمجففة، خصوصا إذا كنت ترغبين بتخزينها على المدى الطويل.

بعض الخضروات

بعض الخضروات المعلبة تصبح نكهتها وقيمتها الغذائية أقل بالتعليب، مثل الهليون والفاصوليا الخضراء والجزر، والبديل الأفضل هو الخضار المجمدة.

الوجبات الجاهزة

مثل صلصة التشيلي ولحم البقر المحفوظ فهي لا تستخدم اللحوم الطازجة، وبها الكثير من الملح والمواد الحافظة، والعديد منها مليئة بالدهون المشبعة التي تساهم في مشاكل القلب والأوعية الدموية.

اللحوم المصنعة

فهي ذات محتوى مرتفع من الدهون الحيوانية وإضافات لا حصر لها لتحسين النكهات، وعندما يتم خلط هذه المكونات بمحلول ملحي مركز ومواد حافظة تصبح سيئة جدا للصحة.

المعكرونة

تحتوي المعكرونة المعلبة على كميات كبيرة من الملح والسكر والنكهات لتعويض الطعم الجيد في هذه المنتجات.

الفاصولياء المطبوخة

الفاصولياء المطبوخة الجاهزة للأكل مليئة بالدهون المشبعة والسكر والملح والمواد المضافة، أي أنها تحتوي على كل ما هو سيئ في الأطعمة المعلبة.