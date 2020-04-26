أطعمة تحتوي على فيتامين سي.. الأبرز لمحاربة كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد فيتامين "سي" من الفيتامينات المهمة الذي يحتاج إليه جسمنا، إذ يدخل في تكوين الكولاجين الذي يساعد في نضارة البشرة وشفاء الجروح، كما ويدخل في تركيب الخلايا ويساعد في امتصاص الحديد.

ويساهم فيتامين "سي" كذلك في تقوية الجهاز المناعي، لذلك يلجأ إليه العديد من الأشخاص في موسم الإنفلونزا كونه يرفع من المناعة ويعد هذا الفيتامين من الفيتامينات التي لا يخزنها الجسم، لذلك يقوم الأشخاص بتناوله إما عن طريق فوار أو الإكثار من الأطعمة التي تحتوي عليه.

لذلك سنستعرض بعض الأطعمة الصحية التي تحتوي على فيتامين "سي" بكميات كبيرة.

البرتقال

يعد البرتقال واحداً من أغنى مصادر فيتامين سي، حيث إن حبة واحدة من البرتقال أو من عصير البرتقال تحتوي على 120 ملليغراما من فيتامين سي، ويعتبر أيضاً مصدراً جيداً للبوتاسيوم والفولات وفيتامين A والألياف.

الفلفل الأخضر

يحتوي الفلفل الأخضر على 95 ملليغراما من فيتامين سي، وهو ما يحتاجه الجسم ليوم واحد، كما ويحوي الفلفل الأخضر على بعض الفيتامينات الاخرى المهمة للجسم كفيتامين A وB6، ويحتوي فقط على 24 سعرة حرارية.

ويمكنكِ تناول حبة من الفلفل الأخضر أو تقطيعها وإضافتها إلى السلطة.

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الفراولة

تعتبر الفراولة من الفاكهة الغنية بفيتامين سي، فكوب واحد من الفراولة يحتوي على 98 ملليغراما من فيتامين سي، وتعد الفراولة أيضًا مصدرًا جيدًا جدًا للألياف والفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

ويمكنكِ تناولها كوجبة خفيفة أو إضافة شرائح منها إلى الشوفان أو الزبادي كوجبة إفطار صحية.

البروكلي

يعد البروكلي واحداً من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن، وخاصةً فيتامين سي، إذ يحتوي كوب واحد من البروكلي الطازج المفروم على 81 مجم من فيتامين سي، إلا أن البروكلي المطبوخ يحتوي على حوالي 50 ملليجراما من فيتامين سي، لذلك إذا كنت تعانين من نقص فيتامين سي قومي بتقطيع البروكلي الطازج على السلطات.

الكيوي

يُنصح بإضافة فاكهة الكيوي إلى نظامك الغذائي، كونها مصدرا غنيا بفيتامين سي وبالبوتاسيوم والألياف، وتحتوي فقط على 40 سعرة حرارية.

ويمكنكِ تناول حبة واحدة من فاكهة الكيوي يومياً، إذ تحتوي على 60 ملليجراما من فيتامين سي، أو بوضعها على السلطات أو مزجها مع فاكهة أخرى وإضافة المكسرات لها.