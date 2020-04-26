شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للأجسام المضادة حماية المرضى المتعافين من عدوى كورونا مرة ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19 لديهم أجسام مضادة لفيروس التاجي الجديد، ولكن هل هذا يعني أنهم محصنون ضد الإصابة مرة أخرى؟

يتم استخدام الأجسام المضادة من مرضى COVID-19 المستعادة لعلاج المرضى الآخرين الذين هم في حالة حرجة.، وتُعرف تلك الطريقة بالبلازما، والتى تمثل أمل جديد للأشخاص المصابين بـ COVID-19، ولكن السؤال الذي لا يزال يحير الباحثين والعديد ممن نجوا من المرض المميت، هو هل سيتم حماية مرضى COVID-19 الذين لديهم أجسام مضادة من الإصابة مرة أخرى، أو يمكنهم الحصول عليها مرة أخرى؟

ووفقا لتقرير الموقع الهندى " thehealthsite، فأن منظمة الصحة العالمية (WHO) أنه لا يوجد حاليًا أي دليل يثبت أن الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19 ولديهم أجسام مضادة محمية من عدوى ثانية.



الاجسام الماضدة وعودة الإصابة للمتعافين

كما أن العديد من الدراسات أظهرت أن الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19 لديهم أجسام مضادة لفيروس التاجي الجديد ، المعروف أيضًا باسم SARS-CoV-2، ولكن على الرغم من ذلك تشير التقارير أن بعض هؤلاء الأشخاص لديهم مستويات منخفضة جدًا من الأجسام المضادة المحايدة في الدم.

بعض البلدان تدرس أن الكشف عن الأجسام المضادة لـ SARS-CoV-2 الذى يمكن أن يكون بمثابة الأساس لـ "جواز سفر الحصانة" أو "شهادة خالية من المخاطر" لتخفيف القيود، وعلى افتراض أنها محمية ضد إعادة العدوى ، فإن هذه الشهادة ستسمح للأشخاص الذين لديهم نتائج إيجابية للأجسام المضادة بالسفر أو العودة إلى العمل.



لماذا نحتاج إلى اختبار الأجسام المضادة لـ COVID-19؟هناك العديد من التقارير حول اختبارات COVID-19 التي أظهرت نتائج خاطئة، و هذا أمر خطير للغاية لأن الأشخاص المصابين بالفيروس قد ينقلون المرض دون قصد إلى الآخرين. لماذا نحتاج إلى اختبار الأجسام المضادة لـ COVID-19؟هناك العديد من التقارير حول اختبارات COVID-19 التي أظهرت نتائج خاطئة، و هذا أمر خطير للغاية لأن الأشخاص المصابين بالفيروس قد ينقلون المرض دون قصد إلى الآخرين.

علاوة على ذلك ، هناك أيضًا العديد من الحالات التي لا يظهر فيها الأشخاص أعراضًا حتى بعد الإصابة ، ولا يمكن سوى طريقة اختبار لتحديد ما إذا كنت إيجابيًا أم لا.

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اختبار الأجسام المضادة هو أكثر طرق الاختبار دقة ، وفقًا للباحثين، فيمكنه تحديد ما إذا كان الشخص يحمل الفيروس أم لا. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يكشف أيضًا ما إذا كان جهازك المناعي ، قد كون خط الدفاع الأول للجسم ضد الأمراض ، أو يستجيب للعدوى أم لا.

على ما يبدو ، فإن اختبار الأجسام المضادة أفضل أيضًا من اختبار المسحة لأنه يمكن أن يخبرك إذا كنت على اتصال بالفيروس في الماضي أم لا، علاوة على ذلك ، يمكنه أيضًا معرفة ما إذا كان جسمك قد طور مناعة محتملة له.

لكن اختبار الأجسام المضادة لا يمكن أن يقول ما إذا كنت محصنًا ضد COVID-19 لأنه لا أحد يعرف كم من الوقت قد تكون محصنًا ضد هذا النوع الجديد من الفيروسات التاجية. ما هى الأجسام المضادةينتج جسمك أجسامًا مضادة كلما مرضت، فالأجسام المضادة هي بروتينات على شكل حرف Y تنتجها خلايا الدم البيضاء لمنع الفيروس من غزو جسمك، و لا تساعدك هذه الأجسام المضادة على محاربة العدوى فحسب ، بل تمنحك أيضًا مستوى من المناعة ضد المرض لفترة معينة من الزمن. ما هى الأجسام المضادةينتج جسمك أجسامًا مضادة كلما مرضت، فالأجسام المضادة هي بروتينات على شكل حرف Y تنتجها خلايا الدم البيضاء لمنع الفيروس من غزو جسمك، و لا تساعدك هذه الأجسام المضادة على محاربة العدوى فحسب ، بل تمنحك أيضًا مستوى من المناعة ضد المرض لفترة معينة من الزمن.

IgM و IgG هي الأجسام المضادة المرتبطة بالاستجابة المناعية لفيروس كورونا، ويتم إنتاج IgM في المراحل الأولى من العدوى وتصل الأجسام المضادة IgG لاحقًا أثناء الإصابة أو بعد الشفاء.

ووفقًا للخبراء ، سيطور جسمك الأجسام المضادة لـ IgM بعد حوالي 4 أسابيع من الإصابة في حالة معظم الأمراض، و لكن العلماء لا يزالون غير متأكدين من المدة التي تستغرقها العملية باستخدام COVID-19.

لذا ، إذا كشف الاختبار عن وجود جسم مضاد لـ IgM ، فهذا يعني أنه لا يزال لديك الفيروس وأن تكون معديًا. ولكن إذا كانت نتيجة اختبار الأجسام المضادة IgG إيجابية فقط ، فقد يشير ذلك إلى أن جسمك خالٍ من العدوى، إذا كان الاختبار إيجابيًا لكل من IgM و IgG ، فمن المحتمل أنك في المرحلة المتوسطة من العدوى.