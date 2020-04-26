ماهو جهاز CPAP

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جهازCPAP أو جهاز الضغط الإيجابي المستمر في مجرى الهواء ، هو طريقة علاج للمرضى الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم ، ويستخدم ضغط هواء معتدل لإبقاء مجاري التنفس مفتوحة ، ويستخدمها عادةً المرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس أثناء النوم ، وبشكل أكثر تحديدًا يساعد CPAP في التأكد من أن مجرى الهواء الخاص لا ينهار عند التنفس أثناء النوم.

شرح جهاز CPAP

CPAP هو جهاز مربع صغير داخله مروحة ، تسحب هذه المروحة الهواء بهدوء شديد من الغرفة ، وتضغط عليها برفق ، ثم تسلمها في مكان مخصص لاحتياجات المريض.

يحتوي قسم امتصاص الهواء في جهاز CPAP على فلتر عليه للقضاء على تناول الغبار أو الدخان أو الشوائب الأخرى في الهواء ، جزء رئيسي آخر من جهاز CPAP هو غرفة الترطيب المدمجة في الصندوق ، هذا هو المكان الذي يتم فيه تسخين الماء لترطيب الهواء المضغوط قبل توصيله.

يهدئ الهواء الدافئ الرطب الممرات الهوائية الأنفية والعلوية ويساعد على منع التورم والانزعاج الذي قد يحدث أحيانًا أثناء استخدام العلاج ، على الرغم من أن استخدام الترطيب اختياري ، إلا أنه يريح معظم المرضى الذين يستخدمون علاج CPAP الذين يعيشون في المناخ الجاف الذين يستيقظون بجفاف الفم أو الممرات الأنفية من السهل الحفاظ على غرفة الترطيب نظيفة ويجب أن تستمر طوال عمر الآلة نفسها.

يعلق على جهاز CPAP خرطوم يربط الصندوق بالقناع ، عادةً ما يتم تسخين هذا الأنبوب المرن وخفيف الوزن لتقليل أي تكثف قد يتجمع بداخله أثناء استخدام جهاز الترطيب ، الخرطوم طويل بما يكفي حوالي 6 أقدام لتمنح المريض حركة كاملة أثناء النوم ، يمكن أن تتآكل الخراطيم بمرور الوقت ويجب استبدالها حسب الضرورة.

كيف يعمل جهاز CPAP

يعاني الأشخاص المصابون بانقطاع التنفس أثناء النوم من مشاكل في إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا للتنفس الطبيعي أثناء نومهم ، وهذا يؤدي إلى توقفات في التنفس يمكن أن تحدث باستمرار مما يؤدي الى حرمان مجرى الدم من الأكسجين الذي يحتاجه لتوصيله إلى جميع الأعضاء.

لذلك تم إنشاء جهاز CPAP للمساعدة في منع حدوث هذه الإيقاف المؤقت ، حيث يوفر تيارًا من الهواء المضغوط عن طريق الأنابيب والقناع كنوع من الجبيرة الهوائية للمساعدة في منع الانهيارات التي تميز انقطاع النفس الانسدادي النومي ، من خلال المساعدة على إبقاء مجرى الهواء ثابتًا ومفتوحًا ، يوفر الهواء المضغوط الدعم الضروري للمستخدم للتنفس بحرية ودون عوائق.

يكتشف بعض الأشخاص ، عندما يبدأون علاج CPAP ، على الفور تقريبًا راحة النوم طوال الليل دون الاستيقاظ مرة واحدة ، قد يستغرق البعض الآخر وقتًا للتكيف ، وهو الأمر الأكثر شيوعًا ، حيث كلما زاد استخدامهم له ، أصبح استخدام CPAP أسهل وبمرور الوقت.[1]

اسباب استخدام جهاز CPAP

على الرغم من وجود فترة تعديل ملحوظة لاستخدام علاج CPAP ، إلا أن اتباع طريقة العلاج هذه يمكن أن يؤتي ثماره بشكل كبير في النهاية إلى:

الحافظ على مجرى الهواء مفتوحًا أثناء النوم.

تقلل أو أزل شخيرك تمامًا.

تحسين نوعية نومك.

تقليل أو القضاء على النعاس أثناء النهار ، وهو أحد أعراض توقف التنفس أثناء النوم.

التحايل أو خفض ضغط الدم المرتفع بشكل ملحوظ.

متى ستشعر بآثار العلاج بجهاز CPAP؟

ستشعر على الأرجح بآثار علاج CPAP بمجرد بدء استخدامه ،أظهرت العديد من الدراسات أن أقصى تأثير للعلاج يتحقق عادةً في غضون أسبوعين تقريبًا ، إذا كنت لا تزال تشعر بالنعاس بعد 2-4 أسابيع ، فيجب عليك استشارة طبيب النوم الخاص بك حول ما قد يكون السبب الكامن وراء النعاس المستمر أثناء النهار.

الآثار الجانبية لجهاز CPAP

جفاف الأنف

قد يظهر جفاف الأنف بمجرد حدوث تسرب من القناع ، الأنف الجاف هو أحد الآثار الجانبية الشائعة لجهاز CPAP حيث يتم نفخ الهواء في مجرى الهواء.

في بعض الحالات ، يمكن أن يحدث نزيف في الأنف أيضًا ، إذا كان الأنف جافًا ، ويمكن في هذه الحالة ضبط مستوى الترطيب ، ولكن يجب التحدث مع الطبيب أولاً ، حيث لا يمكن للمريض تضبط إعدادات الجهاز بنفسه.

تهيج الجلد

يمكن أن يحدث طفح جلدي أو تقرحات الضغط لأن قناع CPAP يكون على الوجه كل ليلة في نفس المنطقة ليلاً.

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تسرب القناع

هذا ليس أمرًا شائعًا ، ولكن يمكن أن يحدث إذا لم يكن القناع مناسبًا بشكل صحيح أو لم يتم تنظيفه جيدًا وعندما يكون هناك تسرب ، لن يعمل القناع بشكل صحيح ، ولن يكون قادرًا على ضبط الضغط ، في كثير من الحالات ، يحدث تسرب القناع بسبب أن حجم القناع غير مناسب للمريض.[2]

عدم تحمل الهواء القسري

بعض الناس لا يستطيعون تحمل الشعور بالهواء الذي يتطاير تجاههم ، مما قد يزيد من التهيج أو حتى مشاعر رهاب الأماكن المغلقة ، لحسن الحظ تأتي معظم الأجهزة مزودة بخاصية ضبط ذاكرة الوصول العشوائي التي تتيح لك ضبط التحكم في الجهاز لزيادة تدريجية في تدفق الهواء خلال فترة زمنية ، هذا يمكن أن يتأقلم مع هذا الشعور ، وفي كثير من الأحيان يكون الناس نائمين بالفعل قبل أن يصل إلى الحد الأقصى.[3]

طرق لتقليل الآثار الجانبية لجهاز CPAP

تنظيف الجهاز

من المهم تنظيف القناع والأنابيب وغرفة المياه عادة منتظمة لتجنب أي تراكم للبكتيريا أو الفطريات ، و يجب تنظيف غرفة المرطب يوميا بالصابون المعتدل والمياه ويجب أن تنقع كل الأجزاء في الخل والماء ، باستخدام جزء واحد من الخل إلى ثلاثة أجزاء من الماء ، يتبع هذا الروتين مرة واحدة في الأسبوع. هناك أيضًا آلات تعقيم خاصة بجهاز CPAP.

تجنب استخدام المنتجات الزيتية

يمكن أن تكون المنتجات الدهنية مثل الماكياج أو المرطب سببًا رئيسيًا للآثار الجانبية لـ CPAP ، يجب إزالة أي من هذه المنتجات من وجهك قبل تطبيق القناع حتى لا يتراكم الزيت على القناع ويصبح غير نظيف.

تأكد من القناع المناسب

تتوفر أقنعة CPAP كأقنعة الأنف وأقنعة الوجه الكامل والوسائد الأنفية لأن أحد أنواع القناع غير مناسب للجميع ، قبل اختيار القناع هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها مثل التنفس الفموي ، رهاب الأماكن المغلقة ، وضعية النوم ، وضغط المكينة لذلك يجب مناقشة ذلك مع الطبيب قبل اختيار نوع القناع المناسب.

تحقق من جهاز الترطيب

إذا كنت تعاني من آثار جانبية CPAP تتعلق بتهيج الجهاز التنفسي أو جفاف الفم أو جفاف الأنف أو نزيف الأنف يجب تحقق من جهاز الترطيب للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.

حاول التبديل إلى الأنابيب الساخنة

تعمل الأنابيب الساخنة على تدفئة الهواء المتدفق عبر CPAP ويمكن أن تحسن درجة حرارته.

حاول استخدام حواجز القناع

يمكن أن يساعد إنشاء حاجز بين قناع CPAP وجلدك في تقليل تهيج الجلد مثل القروح والطفح الجلدي ، هناك حواجز يمكن شراؤها مصنوعة من الجل أو القماش ، يمكن أن يعمل الشريط المضاد للحساسية أيضًا على إنشاء حاجز جيد.[4]