تعرفي على خلطات طبيعية لتوريد الشفايف

تحلم كلّ فتاة بـ توريد الشفايف طبيعي والحصول على شفاه ممتلئة وصحيّة وجذابة ، لذا نعرض لكِ خمس خلطات تساعد في توريد الشفايف طبيعي والتخلّص من الشفاه الداكنة بعيداً عن المنتجات التجارية ذات التركيبات الكيمائية.

نفخ الشفايف بأفضل الخلطات والطرق الطبيعية

سيكون توريد الشفايف طبيعي ونعومتها وجاذبيتها، نتيجة مضمونة إذا طبّقتي الخلطات الطبيعية التالية والتي ستغنيكِ عن تاتو الشفاه.



توريد الشفايف طبيعي بالشمندر :

الشمندر سيساعدك في الحصول على شفاه ورديه بسبب احتوائه على صبغة البيتانين وهي المسؤولة عن لون البنجر أي الشمندر الأحمر المميز، وأنتِ أمام ثلاث خيارات

الخيار الأوّل: قومي ببساطة بتطبيق عصير الشمندر الطازجة على شفتيك قبل الذهاب إلى الفراش. واغسليه في صباح اليوم التالي، قومي بذلك يوميا قبل الذهاب إلى الفراش.

الخيار الثاني: اهرسي ثمرة اشمندر متوسطة الحجم جيدا وتضيفي لا العسل الأبيض حتى الحصول على معجون متجانس، يحفظ الخليط في زجاجة نظيفة ويستخدم مرة يومياً قبل النوم.

الخيار الثالث: اخلطي كمية متساوية من عصير الشمندر وعصير الجزر، وضعيها على شفتيك ودلكيها بلطف ثم تترك لمدة 10 دقائق قبل أن تشطف بالماء الفاتر. استخدمي هذه الطريقة مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع أو اثنين.

توريد الشفايف طبيعي بالتوت

هذه الطريقة لن تمنحك فقط شفاهَ متوردة بل ناعمة وصحية بشكل لا يوصف، كل ما عليك هو خلط 4 حبات من التوت الطازج مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة من هلام الألوفيرا.

طبقي الخلطة على شفتيك لمدة 5 دقائق فقط، واغسليها بالماء.



توريد الشفايف طبيعي بزيت اللوز والشوفان

في هذه العملية سوف تقومين بالاستفادة من الشوفان الذي يقشر الخلايا الداكنة في بشرتك وكذلك من فوائد زيت اللوز في ترطيب شفاهك، ولذا قومي بمزج ملعقة من الشوفان مع نصف ملعقة من زيت اللوز ومن ثم دلكي بشرتك بالخليط لمدة 5 دقائق ومن ثم اشطفي شفاه بالماء البارد ورطبيها بمرطب الشفايف.

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توريد الشفايف طبيعي بالكركم والحليب

اخلطي حوالي الثلاث ملاعق من الكركم مع الحليب البارد، حتى يصبح لديك عجينة متماسكة، وبعدها طبقيها على شفاهك لمدة خمس دقائق من الوقت واغسليه بعدها بالماء البارد.

وللحصول على نتائج سريعة عليك تكرار هذه الخطوات ثلاث مرات في الأسبوع.

توريد الشفايف طبيعي ببذور الرمان

بذور الرمان هي من المكونات الرائعة التي تساعد على توريد الشفايف بصورة طبيعية، ولا تحتاجين إلا فقط حفنة من بذور الرمان قومي بهرسها جيداً، واخلطيها مع قليل من الفازلين.

ضعي الخليط في الثلاجة واستخدميها يومياً قبل النوم كبديل طبيعي رائع لبلسم الشفاه لتحصلي على شفايف وردية وإطلالة رائعة.

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