أفضل مستحضرات العناية بالبشرة خلال شهر رمضان 2020

خلال شهر رمضان، تصبح الحاجة إلى العناية بالبشرة أكثر أهمية وإلحاح، هل تعرفين لماذا؟ لأن الجسم يفتقد الكثير من الفيتامينات وتنخفض فيه كمية المياه التي نستهلكها فيُصاب بالتالي بالإرهاق والإجهاد، الأمر الذي يؤثر بوضوح على نضارة البشرة ويجعلها عرضة للجفاف.

روتين العناية بالبشرة خلال شهر رمضان

تقدم إليك اليوم 4 خطوات سهلة تختصر روتين العناية بالبشرة خلال شهر رمضان مع مجموعة من المستحضرات العالمية المعتمدة والفاخرة التي اخترناها لك.



1- تنظيف البشرة هو الأهم

- غسول الوجه Faom Cleanser من استي لودر Estée Lauder



سواء كنت تضعين الماكياج خلال هذا الشهر الفضيل أم لا، يعد تنظيف البشرة خطوة أساسية وأولى. في الصباح استخدمي غسول الوجه المناسب لنوع بشرتك، وفي المساء أزيلي الماكياج بواسطة كريم مزيل الماكياج، ثم استخدمي الغسول مجدداً قبل أن تمسحي وجهك بالتونر كي تتأكدي من نظافته بشكل تام.

اخترنا لك:

- غسول الوجه Faom Cleanser من استي لودر Estée Lauder

-مستحضر مزيل المكياج Hydrating Cleansing Milk من إسبا ESPA

- تونر Multi-Action Hydrating Toner من نارس NARS

2- تذكري دائماً أن البشرة الرطبة تعني بشرة شابة

-كريم مرطب للنهار Time-Filler من فيلورغا Filorga



لذلك، فأنت بحاجة خلال شهر رمضان إلى الإبقاء على بشرتك رطبةً طوال النهار، خاصةً وأنك تستهلكين كمية مياه أقل مثلما سبق وقلنا! بإمكانك إذاً ترطيب بشرتك بشكل متكرّر خلال النهار عبر وضع كريم النهار المرطّب واعتماد البخّاخ الغنيّ بحمض الهيالورونيك الذي يغذّي البشرة ويرطّبها من الأعماق. كرّري استخدام البخّاخ كل ساعتين لتنعمي ببشرة ناعمة.

اخترنا لك:

- بخاخ الوجه الغنيّ بحمض الهيالورونيك من إيفولوديرم Evoliderm

-كريم مرطب للنهار Time-Filler من فيلورغا Filorga

3- انتبهي من أشعة الشمس

-كريم الوقاية UV Plus HP Multi-Protection Day Screen SPF50, 30ml من كلارنس Clarins

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صادف شهر رمضان هذه السنة خلال شهر أبريل وهو شهر ربيعي حار حيث تكون أشعة الشمس فيه قوية نوعاً ما. عليك إذاً تطبيق كريم الوقاية يومياً قبل الخروج من المنزل كي تحمي بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والتي تؤدي إلى تلف الكولاجين، وبالتالي تفقد البشرة مرونتها وتبدأ الخطوط والتجاعيد بالظهور.

نصيحتي إليك.. اعتمدي كريم وقاية يحتوي على مرطب أيضاً!

اخترنا لك:

-كريم الوقاية UV Plus HP Multi-Protection Day Screen SPF50, 30ml من كلارنس Clarins

- كريم الوقاية Ultra Light Daily UV Defense Mineral Sunscreen من كيلز KIEHLS

4- العناية بالبشرة أساسية خلال الليل

-سيروم الليل Repairing Serum Advanced Night Repair من إستي لودر Estée Lauder



تصبح ساعات النوم الليلي في شهر رمضان غير منتظمة، الأمر الذي يجعل من بشرتنا مرهقة وباهتة. ولأن فترة الليل هي الفترة المثالية للعناية بالبشرة بسبب تجدد خلاياها في هذا الوقت، عليك أن تدعميها بمستحضر كريم الليل الغنيّ بالفيتامينات التي تعزّز مرونتها وتساعدها على تجديد خلاياها.

اخترنا لك هذه المستحضرات:

-سيروم الليل من علامة DR. BARBARA STURM

-سيروم الليل Repairing Serum Advanced Night Repair من إستي لودر Estée Lauder

-كريم الليل المرطّب LAN Genefique Cream Nuit 50ml من لانكوم LANCOME

ونصيحة أخيرة لعناية كاملة ببشرتك خلال شهر رمضان الكريم، حضّري خلطات طبيعية من الزيوت الأساسية والفواكه الطازجة مثل الموز والأفوكادو وضعيها قناعاً على بشرتك مرةً واحدة في الأسبوع على الأقل.

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