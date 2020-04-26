القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، أن أحرار أسرة آل ثاني، في الداخل والخارج، ضد أي تقارب أو أي عودة للعلاقات مع النظام المجرم الذي ارتكب ويرتكب الجرائم الشنيعة في حق بلادنا وأهلها.
سحب الجنسية ومصادرة الممتلكات.. قبيلة الغفران تفضح آلة القمع القطرية
وقال في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": إن "النظام الحالي في قطر عصابة ثبت بالأدلة والصوت والصورة تآمرها ضد دول الخليج لإسقاط أنظمتها، وتجنيد كل خيرات البلاد لدعم المليشيات وبث الفتن بين الشعوب".
وأضاف أن "قطر أصبحت مرتعا لكل أنواع الفساد، وذهبت ثرواتها في استجلاب مرتزقة إعلاميين من شذاذ الآفاق، ورشوة ما يسمى بمنظمات حقوقية تروج لهذا النظام الفاشي".
كانت هذه تفاصيل خبر أحرار آل ثاني يجددون رفضهم تطبيع العلاقات مع النظام القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.