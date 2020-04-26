أحرار آل ثاني يجددون رفضهم تطبيع العلاقات مع النظام القطري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، أن أحرار أسرة آل ثاني، في الداخل والخارج، ضد أي تقارب أو أي عودة للعلاقات مع النظام المجرم الذي ارتكب ويرتكب الجرائم الشنيعة في حق بلادنا وأهلها.

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وقال في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": إن "النظام الحالي في قطر عصابة ثبت بالأدلة والصوت والصورة تآمرها ضد دول الخليج لإسقاط أنظمتها، وتجنيد كل خيرات البلاد لدعم المليشيات وبث الفتن بين الشعوب".

وأضاف أن "قطر أصبحت مرتعا لكل أنواع الفساد، وذهبت ثرواتها في استجلاب مرتزقة إعلاميين من شذاذ الآفاق، ورشوة ما يسمى بمنظمات حقوقية تروج لهذا النظام الفاشي".