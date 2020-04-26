القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 3382 حالة، بعد تسجيل 126 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 6 وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 425 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 29 حالة، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت بالشفاء من فيروس كورونا إلى 1508.