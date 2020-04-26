شكرا لقرائتكم خبر عن العلم والأعشاب VS كورونا.. زهرة الإخناسيا هتقوى مناعتك ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطب الشعبي ملىء بالعلاجات التقليدية التي استخدمتها الشعوب لآلاف السنين، من بين هؤلاء الشعوب المصريين القدماء وكذلك الصينيين والحضارات القديمة، وقد أثبت العلم نجاح أغلب هذه العلاجات التقليدية بل وتم استخدامها في صناعة الدواء، من خلال سلسلة "العلم والأعشاب VS كورونا" نقدم لكم مجموعة من أعشاب الطب الشعبي التي قد تساعد في تقوية مناعتك لمحاربة كورونا وغيره من الأمراض، وفى هذا التقرير سوف نتعرف على أدلة علمية عن استخدام عشبة زهرة الإخناسيا لتقوية المناعة ضد كورونا.

لا يعني هذا أن زهرة الإخناسيا تعالج كورونا ولكنها تجعل جسمك لديه استعداد لمواجهة الفيروس من خلال جهاز مناعة أكثر قوة ويجب عليك أيضاً اتباع قواعد نظافة اليدين والتباعد الاجتماعي لحماية نفسك من الوباء.

زهرة الإخناسيا

ذكر موقع "Healthline" أن هذا العشب المضاد للفيروسات والمضاد للبكتيريا يحتوى على السكريات التي تزيد من إنتاج الجسم لخلايا الدم البيضاء، التي تحارب العدوى.

وتتوفر هذه العشبة في شكل أقراص مكملات غذائية أو يمكنك تناولها من خلال غليها في ماء ساخن وشربها كشاى دافئ لتستفيد من فوائدها المعززة للمناعة.



زهرة الاخناسيا

دور زهرة الإخناسيا في الوقاية من كورونا

ذكر موقع thailandmedical أن هناك دراسة حديثة لم تتم مراجعتها بعد وأجراها مختبر سبيز في سويسرا من قبل فريق من كبار علماء الفيروسات وعلماء الأحياء الدقيقة، وكشفت الدراسة أن مستحضرات زهرة الإخناسيا يمكن أن تكون بمثابة علاج وقائي فعال لجميع فيروسات كورونا أو غيره من الفيروسات التاجية.

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ركزت دراستهم فقط على الدراسات المختبرية وركزت على سبعة سلالات لفيروس كورونا التي ثبت أنها تسبب المرض لدى البشر.

كيف تقوى زهرة الإخناسيا المناعة؟

وجدت العديد من الدراسات أن هذا النبات قد يساعد نظام المناعة في مكافحة الالتهابات والفيروسات، والتي يمكن أن تساعدك على التعافي بشكل أسرع من المرض وهذا أحد أسباب استخدام زهرة الإخناسيا لمنع أو علاج نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي.

وكشفت مراجعة لـ 14 دراسة أن تناول زهرة الإخناسيا قد يقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد بأكثر من 50 ٪ ويقصر مدة نزلات البرد لمدة يوم ونصف.

وعلى الرغم من أن زهرة الإخناسيا قد يعزز المناعة، فإن آثاره على نزلات البرد غير واضحة بعد.

وبحسب ما ذكرت معاهد الصحة الأمريكية على موقعها "NIH"، فإن مستخلص زهرة الإخناسيا يقصر مدة وشدة نزلات البرد وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي العلوي عندما تعطى بمجرد ظهور الأعراض.