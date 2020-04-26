شكرا لقرائتكم خبر عن طفلها من متلازمة داون سر قوتها لمحاربة سرطان الثدى وفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الغالب هناك شخص نستمد منه القوة والشجاعة لنكمل حياتنا، ويكون هو السند والعون لنا، قد يكون صديق أو حبيب أو حتى طفلك الصغير الذى تقاوم من أجله دون أن يدرى أنه سبب شجاعتك، وهو ما فعله الطفل جاك من متلازمة داون مع والدته سالى نوزا بعد إصابتها بسرطان الثدى وفيروس كورونا.



الام وطفلها

وحسب ما ذكرته جريدة الديلى ميل البريطانية، تم تشخيص سالي نوزا من أسكوت، بيركشاير، بسرطان الثدي بينما كانت حاملاً في شهرها السابع بطفلها الثاني وبعد شهر واحد من بدء العلاج الكيميائي أصيبت بالفيروس التاجي.

كشفت سالى أن طفلها الذى لم يولد حتى الآن بصحة جيدة على بالرغم من مشاكلها الصحية، وقالت، أعتقد أن أبنائي هم الذين يدفعونني إلى المضي قدمًا، إنهم مثل هؤلاء المقاتلين المذهلين، جاك مصاب بمتلازمة داون و خضع لتدخلات طبية لمدة عامين وهو الطفل الأكثر إيجابية والراحة الذي ستقابله على الإطلاق.



الام

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أخبرت الأم كيف أنها بعد أن عانت من الحمل مع جاك، واعتقدت أنها كانت "معجزة" لإنجاب طفل ثانى ، وبينما كانت "فترة مخيفة" عرفت أنها ستضطر فقط للاستمرار معها، وكان من الصعب عليا ان احمل مرة أخرى.

في مرحلة ما من معركتها، كانت سالي ضعيفة جدًا لدرجة أنها لم تكن قادرة على الوقوف وقالت إنها خائفة لأنها قريبة جدًا من الموت.

وقالت: "الأسبوع الذي كان سيئًا بشكل خاص أثناء مقاومتى مع الفيروس التاجي فالشىء الوحيد الذي يمكنني فعله هو أخذ النفس التالي وكان ذلك مرعبا".

قالت سالي: "على مدى الأسابيع الستة الماضية، كان هناك الكثير من المتخصصين للتأكد من سلامتي أنا وطفلي، فلا توجد كلمات شكر فهم ملائكة واكثر من ابطال فلا يمكننى شكرهم بما فيه الكفاية.