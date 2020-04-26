شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التحذير من نقل المكيفات لكورونا.. ما هى درجة الحرارة المثالية فى الغرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقد وجدت بعض الدراسات أن درجات الحرارة المرتفعة ترتبط بانخفاض حدوث COVID-19، و للنظر في آثار درجة الحرارة والرطوبة على انتقال الفيروس ، قامت إحدى الدراسات بتقييم 80،981 حالة COVID-19 في جميع أنحاء الصين بين 20 يناير و 29 فبراير.

ووجدت الدراسة، التى نقلها موقع " thehealthsite"، أن درجة الحرارة المثلى لانتقال الفيروس هي 10 درجة مئوية ، وأن درجات الحرارة المنخفضة أو الأعلى قد تبطئ انتشاره، ومع ذلك ، لم يجد أي ارتباط على الإطلاق بالرطوبة.



مكيفات وفيروس كورونا

هناك أيضًا دراسات وجدت العكس، على سبيل المثال ، اقترحت إحدى الدراسات أن الفيروس يبدو أنه ينتشر بشكل أفضل في الطقس الصيفي، و حددت الدراسة درجة الحرارة المثلى لانتقال الفيروس عند درجة حرارة 19 درجة مئوية ، ورطوبة 75 % وأقل من 30 ملم من الأمطار الشهرية.

ومع ذلك ، لم يجد الباحثون في جامعة هارفارد أي اختلاف كبير في معدلات الانتقال بين المقاطعات الباردة والجافة في الصين والمقاطعات الاستوائية، وخلصوا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة "لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض في عدد الحالات"، ونظرًا لأن الأدلة تتعارض حتى الآن، يظل تأثير الطقس على COVID-19 موضوعًا محل نقاش.

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مكيفات الهواء والتأثير على انتقال كورونايجب أن تتراوح درجة حرارة المكيف الذي يتم تشغيله في المنزل ما بين 24-30 درجة مئوية ويجب أن تتراوح الرطوبة بين 40-70 % .

وذكر تقرير الموقع الهندى أن "إعادة تدوير الهواء البارد بواسطة مكيفات هواء الغرفة يجب أن يرافقه مدخل للهواء في الهواء الطلق، من خلال النوافذ المفتوحة قليلاً وطرق الترشيح الطبيعي".

يمكن أن تؤدي الرطوبة الزائدة إلى زيادة حدوث عث الغبار والفطريات ، وهما من أسوأ العوانل التى تسبب الحساسية الداخلية، كما أن العفن والفطريات يمكن أن يفاقما من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو.

اقترحت الإرشادات أيضًا الحفاظ على تهوية الغرف حتى في حالة عدم تشغيل أجهزة التكييف وزيادة عدد مرات صيانة مكيفات الهواء الخاصة بك.

وتوصي الإرشادات أيضا إلى عدم استخدام المبردات المحمولة التي لا تجذب الهواء الخارجي ، لأن هذه "المبردات التبخيرية يجب أن تسحب الهواء من الخارج لضمان التهوية الجيدة"،وذلك لأن معظم المبردات التبخيرية ولا تحتوي على مرشحات هواء .

وأثناء استخدام المراح يجب إبقاء النوافذ مفتوحة جزئيًا للحصول على هواء من أجل تهوية أفضل".