شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح جديدة لمريض السكر فى رمضان.. و5 فئات ممنوعة من الصيام بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد الفيدرالي للسكر، أنه في حال السيطرة على مرض السكري لا تزيد احتمالات الإصابة بمضاعفات شديدة لفيروس كورونا المستجد بشكل عام، لمرضى السكري، حيث يعانون من مضاعفات أكثر خطورة عند الإصابة بفيروس كورونا ، وذلك لأنه عند وجود ارتفاع مستوى السكر، يزيد الاحتمال بسبب ضعف مقاومة الجسم للفيروسات، والالتهاب الجرثومية الأخرى.

وقال الاتحاد، إنه بشكل عام، الصيام ليس فيه أية مخاطر إضافية لغالبيه مرضى السكري، يشكل الصيام خطورة صحية عند بعض مرضى السكري وبالتالي ينصحون بعدم الصيام.

لمعرفه امكانيه صيامك بأمان يجب إتباع توجيهات الأطباء حول ذلك بعد التعرف على أدويتك ووضعك الصحي بشكل مفصل، بالنسبة للمخاطر المتعلقة بجائحه فيروس كورونا المستجد وصيام مريض السكري فهناك عاملين رئيسين:

أولا: ضعف مقاومه الجسم لمرضى السكري الذين لديهم ارتفاع مستمر للسكر في الدم.

ثانيا: ضعف مقاومه الجسم لمرضى السكري الذين لديهم أمراض أخرى مثل أمراض القلب والشرايين، أو الكلى، أو غيرها من الأمراض الأخرى، يزيد الاحتمال في حال وجود مضاعفات مصاحبة لمرض السكري، كمرض القلب والكلى والأوعية الدموية

تعتبر الفئات التالية على درجه عالية، أو عالية جداً من الخطورة للصيام في رمضان، لذلك وجب التنبيه نظرا للخطورة الإضافية المحتملة بسبب فيروس كورونا المستجد:

أولا: المرضى الذين يعانون من ارتفاع كبير للسكر في الدم.

ثانيا: المرضى الذين تعرضوا لزيادة الحموضة في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

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ثالثا: مرضى السكر الذين يعاون من أمراض أخرى مصاحبة، مثل أمراض القلب والكلى.

ثالثا: المرضى المصابين بأي نوع من الالتهابات (الرئة أو الأقدام).

رابعا: كبار السن خاصه الذين يعانون من مشاكل صحية.

خامسا: كل المصابين بأمراض أخرى حاده "اسهال، حرارة، قىء، إعياء عام"

خليك بالبيت:

اتبع التعليمات الصحية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، من خلال تعديل العلاج الدوائي، حسب نصيحة الطبيب، واحرص على البقاء في المنزل.

الاستمرار في أخذ الأدوية الأخرى كأدوية الضغط بكل أنواعها، وأدوية الدهون، وأدوية القلب.

ضبط السكر من خلال تنظيم الغذاء، والاقلال أو الامتناع عن المأكولات والمشروبات الغنية بالسكر أو الدهون، الحفاظ على النشاط اليومي والتمرينات البسيطة، والإكثار من الماء ( في حال عدم وجود مرض في الكلى أو القلب)، مع مراقبة السكر المستمرة في ساعات الصيام و أثناء أوقات الإفطار

في حال ارتفاع السكر المستمر (لأكثر من ساعتين) يجب وقف الصيام وشرب الماء بكميات وافره وتعديل العلاج بعد استشاره الفريق الطبي .