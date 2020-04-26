دراسات طبية تكشف أضرار التدخين وتأثيره على الرئة وتساقط الشعر

يعد التدخين من العادات الخاطئة التي يتبعها الكثيرون، فعند النظر إلى علب السجائر نلاحظ كلمة "التدخين يدمر الصحة ويسببب الوفاة"، وهذا كناية عن الأضرار الصحية المرتبطة بهذه العادة المدمرة والخاطئة.وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE"، أن المواد المتواجدة في الأدخنة تعد غير آمنة على الجسم، فيتم استخراج مادة الأسيتون والقطران إلى النيكوتين وأول أكسيد الكربون، وجميعها تؤثر علي صحة الجسم بشكل سلبي.

قدم التقرير المنشور العديد من الأضرار المرتبطة بالتدخين، ومنها:

وأكد التقرير، أن التدخين يشكل خطرا علي صحة الجهاز العصبى، ولذا نجد أن معظم المدخنون يعانون من القلق والتوتر، والصداع، وأيضا يزداد لديهم فرص الإصابة بالأرق، والعصبية المفرطة، كما أن المدخنون يعانون من الشعور بالتعب والكسل بعض الشيء، والسبب في هذا الأمر مادة النيكوتين التي تصل بشكل سريع للمخ وعند التدخين، وفور نقصان نسبتها يزداد لديك الشعور والإصابة بالأعراض السابق ذكرها.وأشار التقرير، أن التدخين يشكل خطرا علي صحة الجهاز التنفسى، فالأدخنة تتسبب في تعرض الرئة للتلف، ويزداد فرص الإصابة بسرطان الرئة، وزيادة فرص التعرض والإصابة بالانسداد الرئوي، والتهاب الشعب الهوائية، والتعرض لانتفاخ الرئة، والحل هو الإقلاع عن هذه العادة المضرة.

وأضاف التقرير، أن التدخين يعد من الأمور التي تشكل خطرا كبيرا علي صحة القلب كانسداد الشرايين، وأيضا تزيد من فرص التعرض للجلطات، والسبب تعرض الأوعية الدموية للعديد من المشاكل.والتدخين يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، ولذا يجب علي هؤلاء المرضي تجنب التدخين والإقلاع عنها، كما يتسبب في زيادة ظهور التجاعيد، وعلامات التقدم في السن، لأنه يعرضك لحدوث تغيرات في الجلد، كما أن يزيد من فرص الإصابة بسرطان الجلد، وأشارت بعض الدراسات الطبية، أن التدخين يتسبب في التعرض لتساقط الشعر، ولذا يجب تجنبب هذا الأمر بالإقلاع عن هذه العادة.

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